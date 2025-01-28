¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö½õ¤±¤Æ¡¢²Ð»ö¤Ç¤¹¡×¹õ±ì¤È±ê¡¡ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡¡¾Ã²Ð³èÆ°Ãæ
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¿·¹âÅÄ¤Ç¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤«¤é¡Ö½»Âð¤Î1³¬¤«¤é±ê¤È¹õ±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÄÌÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FBS¤Î¾ðÊó¥«¥á¥é¤Ç¤â¡¢Ç»¤¤±ì¤¬Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹âÎð½÷À¤¬¡¢¶á¤¯¤Î¡Ö½õ¤±¤Æ¡¢²Ð»ö¤Ç¤¹¡×¤È¶î¤±¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÄÌ¹Ôµ¬À©¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÕ¤ê¤Ë¤ÏÇò¤¤±ì¤¬Î©¤Á¤³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ê¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£