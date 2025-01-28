¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¹á¹Á³ô¤Ï0.70%¹â¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¡¢ËÜÆü¤ÏÃ»½Ì¼è°ú ¹á¹Á³ô¤Ï0.70%¹â¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¡¢ËÜÆü¤ÏÃ»½Ì¼è°ú ¹á¹Á³ô¤Ï0.70%¹â¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¡¢ËÜÆü¤ÏÃ»½Ì¼è°ú 2025Ç¯1·î28Æü 10»þ30Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© Åìµþ»þ´Ö10:20¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 20337.46¡Ê+139.69¡¡+0.70%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Åìµþ³ô¼°¡Ê´ó¤êÉÕ¤¡Ë¡áÂ³Íî¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ô¤ÎË½Íî¼õ¤±Çã¤¤¼ê¹µ¤¨ ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÈ¯¸À¡¡¥À¥¦80¥É¥ë°Â¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ÏÇã¤¤Ìá¤· ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ¡¡Áí¤¸¤Æ²¼Íî¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¤äÅì¥¨¥ì¥¯¤¬°Â¤¤