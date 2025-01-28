¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Î¤¿¤áµÙ¾ì¡¢2·î5Æü¤«¤é¼è°ú¤òºÆ³« Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Î¤¿¤áµÙ¾ì¡¢2·î5Æü¤«¤é¼è°ú¤òºÆ³« Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Î¤¿¤áµÙ¾ì¡¢2·î5Æü¤«¤é¼è°ú¤òºÆ³« 2025Ç¯1·î28Æü 10»þ35Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Î¤¿¤áµÙ¾ì¡¢2·î5Æü¤«¤é¼è°ú¤òºÆ³« ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¹á¹Á³ô¤Ï0.70%¹â¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¡¢ËÜÆü¤ÏÃ»½Ì¼è°ú Åìµþ³ô¼°¡Ê´ó¤êÉÕ¤¡Ë¡áÂ³Íî¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ô¤ÎË½Íî¼õ¤±Çã¤¤¼ê¹µ¤¨ ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÈ¯¸À¡¡¥À¥¦80¥É¥ë°Â¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ÏÇã¤¤Ìá¤·