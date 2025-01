JWマリオット・ホテル奈良が、個性溢れる華やかな「バレンタイン コレクション2025」を販売。

味噌を使ったユニークなチョコレートやマーブル模様が美しいケーキまで、個性豊かなスイーツが展開されます☆

JWマリオット・ホテル奈良「バレンタイン コレクション2025」

販売期間:2025年2月1日(土)〜2月14日(金)

販売場所:オールデイダイニング「シルクロードダイニング」

予約:ウェブサイト、電話 0742-36-6000(電話受付時間10:00〜19:00)

※予定販売数に到達次第販売終了

※事前予約推奨(予約は3日前まで)

※デリバリーは対応していません

世界で最も優れたホテルを格付けする米国のトラベルガイド「フォーブス・トラベルガイド」で、JWマリオットのブランドとして世界初の4つ星を2年連続、ミシュランワンキーホテルを獲得した「JWマリオット・ホテル奈良」

そんなJWマリオット・ホテル奈良にて「バレンタイン コレクション2025」が期間限定で販売されます!

「バレンタイン コレクション2025」には、ラズベリーやチェリーのフルーティーな酸味が際立つスイーツ、大胆な味噌フレーバーのショコラなど多彩なチョコレートが登場。

ほかにも毎年好評のチョコレートバーやマーブル模様が美しいケーキなど、ホテルのペストリーチームがひとつひとつ丁寧に手作りした、個性豊かなラインナップが楽しめます☆

マンディアン

価格:各2,200円(3枚1セット)

サイズ:直径約6cm

フレーバー:オレンジ&ビター、ダブルベリー、ピーカンナッツ&ミルク

3枚1セットで提供する「マンディアン」は、3種類のフレーバーを用意。

「オレンジ&ビター(写真左)」は、セミドライオレンジとビターチョコレートのコンビネーションに、カルダモンとシナモンのアクセントを加えた大人のチョコレートです。

「ダブルベリー(写真中央)」は、フリーズドライにしたストロベリーとフランスの高級チョコレートブランド、ヴァローナ社のラズベリーチョコレートを合わせた、見た目にも華やかな一品。

とろける食感が特徴の「ピーカンナッツ&ミルク(写真右)」は、香ばしく炒ったピーカンナッツのペーストをミルクチョコでサンドしています!

ボンボンショコラ

価格:10個入 3,800円、6個入 2,500円、4個入 1,750円

フレーバー:A ストロベリーローズ、B コーヒーカシス、C 味噌ピーナッツプラリネ、D ココナッツ、E ラズベリー

内容:10個入 A・B・C・D・E 各2個ずつ、6個入 A・B・E 各2個ずつ、4個入り A・B 各2個ずつ

10個入・6個入・4個入で展開する「ボンボンショコラ」は、JWならではの贅沢でユニークなフレーバーを詰め合わせたギフト用チョコレート。

「ストロベリーローズ」は、甘酸っぱいストロベリーにローズの華やかな香りをプラスした、エレガントなフレーバーです。

「コーヒーカシス」は、コーヒーの苦みとカシスの酸味が絶妙にマッチする一粒。

ユニークなフレーバー「味噌ピーナッツプラリネ」は、味噌とピーナッツが織りなす深いコクと塩味のハーモニーが楽しめます。

「ココナッツ」は、ココナッツリキュールとココナッツミルクを合わせた、風味豊かな大人の味わい。

「ラズベリー」はフレッシュな酸味とチョコレートの甘味が織りなす、絶妙なバランスです!

チョコレートファッジ

価格:1,750円

口の中でとろけるような柔らかさが魅力の、2種の濃厚な「チョコレートファッジ」

「チェリー&レッドフルーツ」は、濃厚なチョコレートにジューシーなチェリーを閉じ込めた一品です。

「オレンジアーモンドプラリネ」は、爽やかなオレンジと香ばしいアーモンドプラリネのハーモニーが楽しめます。

チョコレートバー(3種)

価格:各1,980円

フレーバー:ホワイト&フリュイ、ストロベリー、ミルク&ナッツ

目にも楽しいチョコレートバーは、3種類のフレーバーで展開。

「ホワイト&フリュイ(写真上)」は滑らかなホワイトチョコレートに、色鮮やかなドライフルーツを組み合わせた、甘みと爽やかな酸味が引き立つ一枚です!

フリーズドライの苺の風味とミルクチョコレートのやわらかな甘さが織りなす「ストロベリー(写真中央)」は、親しみやすい一枚。

「ミルク&ナッツ(写真下)」は、香ばしいナッツをたっぷり閉じ込めた大人のダークチョコレートです。

ザクザク食感が楽しい、満足感のある一枚に仕上げられています☆

マーブラージュ

価格:3,200円

サイズ:約15cm×6cm×6cm

ピスタチオの濃厚なコクと、香ばしいナッツの風味が広がるしっとりとした生地を、チョコレートでコーティングした「マーブラージュ」

艶やかなマーブル模様が大理石のように美しく、爽やかな酸味と深みのある甘みが織りなす特別な一品です!

ピスタチオ ショコラ/ヘーゼルナッツ ショコラ

価格:ピスタチオ ショコラ 1,800円、ヘーゼルナッツ ショコラ 1,600円

香ばしいナッツを上質なチョコレートで包み込み、お酒に合うチョコレートもラインナップ。

「ピスタチオ ショコラ(写真右)」は、濃厚なピスタチオの味とラズベリーの鮮やかで、酸味のある甘さが特徴です。

「ヘーゼルナッツ ショコラ(写真左)」は、クリーミーで香ばしいヘーゼルナッツと、滑らかなストロベリーチョコレートをかけ合わせた奥深い味わいになっています☆

ユニークなフレーバーのチョコレートや美しい見た目のケーキなど、個性あふれる華やかなバレンタインのラインナップ。

JWマリオット・ホテル奈良の「バレンタイン コレクション2025」は、2025年2月1日から2月14日まで販売です!

