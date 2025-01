ウェスティンホテル東京に、春節を祝う華やかな「旧正月コース」が登場。

広東料理「龍天門」にて、釜焼きの北京ダックや鮑などを楽しめるコースが、ランチとディナーで提供されます!

ウェスティンホテル東京「龍天門」旧正月ランチ&ディナーコース

期間:2025年1月25日(土)〜2月12日(水)

時間:

・ランチ 平日11:30〜15:00(L.O. 14:30)、土日祝日 11:00〜15:00(L.O. 14:30)

・ディナー 平日 17:30〜22:00(L.O. 21:30)、土日祝日 17:00〜22:00(L.O. 21:30)

料金:ランチ 9,800円(税・サ込)/ディナー 18,800円(税・サ込)

場所:広東料理「龍天門」(2F)

予約:オンライン

※要オンライン予約、およびオンライン事前決済

都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」が2025年1月25日より、旧歴の正月を祝う中国の春節祭に合わせて「旧正月ランチ&ディナーコース」が提供されます。

「春節」と呼ばれ新年を祝うご馳走が振舞われる中国の旧正月に合わせて、伝統的に縁起の良いとされる食材をふんだんに取り入れた「旧正月コース」が、龍舞う宮殿をイメージした広東料理「龍天門」に登場。

家族や友人、会社のお仲間と過ごす、華やかなお祝いのひとときにぴったりのコース料理です☆

旧正月ランチ&ディナーコース メニュー内容

ランチ:・焼き物入り迎春のお祝いの小前菜・本日の海鮮と五種の漢方蒸しスープ・才巻海老の湯引き・水餃子入り点心シェフ本日のお楽しみ点心盛り合わせ・釜焼き北京ダック・豚足のXO醤香り炒め・本日の鮮魚 香港葱生姜蒸し・干し肉入り五目おこわ・白玉入りアンニンしるこ デザートプラッターディナー:・焼き物入り迎春のお祝いの一皿・高級乾物 魚のひれ姿煮・活きエビとアワビの炒め・釜焼き北京ダック・水餃子 辛味醤油ソース・本日の鮮魚 香港葱生姜蒸し・豚足のXO醤香り炒め・干し肉入り五目おこわ・白玉入りアンニンしるこ デザートプラッター

「旧正月コース」は、ランチ・ディナーともに、焼き物入りの迎春前菜からスタート。

「釜焼き北京ダック」や、“余”と“魚”の発音が似ていることから豊かさの象徴とされる旧正月の代表的な料理「魚の香港葱生姜蒸し」などの料理が登場します。

ほかにも、お米を中心とした五穀(米・麦・キビ・アワ・豆)で作る「干し肉入り五目おこわ」など、縁起の良い伝統食材をふんだんに使った、数々の料理がラインナップ。

さらにディナーコースでは、“ひれ”が鳥の羽の様に広がる「高級乾物 魚のひれ姿煮」や「活きエビとアワビの炒め」など、贅沢食材を堪能できる伝統的な広東料理も楽しめます!

旧歴の正月を祝う、豪華な広東料理のコースがランチとディナーに登場。

ウェスティンホテル東京「龍天門」の旧正月ランチ&ディナーコースは、2025年2月12日まで提供です☆

