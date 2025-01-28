°õÃæ¡¢Ä¾¹ÔÊØ¤Î±¿¹ÒºÆ³«¤Ø¡¡´Ø·¸²þÁ±¤Ë¸þ¤±³°¸ò¥È¥Ã¥×¤¬²ñÃÌ
[ËÌµþ¡¿¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼ £²£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥ó¥É³°Ì³¾Ê¤Ï£²£·Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤Î±¿¹Ò¤òÌó£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹ñ¶¤ò½ä¤ëÊ¶Áè¤ÇÎ¾¹ñ´Ø·¸¤Ï£²£°£²£°Ç¯°Ê¹ß°²½¤·¡¢Ä¾¹ÔÊØ¤Ï°ì»þ±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¹â´±´Ö¤Î¸òÎ®¤òµ¡¤Ë´Ø·¸²þÁ±¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸å³«ºÅÍ½Äê¤Î²ñ¹ç¤ÇÄ¾¹ÔÊØ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¥í¥·¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Î²ñÃÌ¤Ê¤É¡¢¤³¤³¿ô¥«·î´Ö¤Ë¿ô²ó¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤ÏËÌµþ¤Ç¥¤¥ó¥É¤Î¥ß¥¹¥ê¡¼³°Ì³¼¡´±¤È²ñÃÌ¤·¡¢Î¾¹ñ¤ÏÆ±¤¸Êý¸þ¤ÇÅØÎÏ¤·¡¢¤è¤ê¼Â¼ÁÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤òÌÏº÷¤·¡¢Áê¸ßÍý²ò¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¤¥ó¥É³°Ì³¾Ê¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ï¡Ö·ÐºÑ¡¦ËÇ°×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê·üÇ°»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ¯ºö¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ÈÍ½Â¬²ÄÇ½À¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥É³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê¸òÎ®¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤òÃÊ³¬Åª¤ËºÆ³«¤·¡¢ÀìÌç²È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÁá´ü²ñ¹ç¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£