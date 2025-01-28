¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤¬¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¡¢¸ÅÁã¥µ¥ó¥È¥¹Éüµ¢¤Ø
¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ï27Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë(32)¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï29Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÆþ¤ê¤·¡¢¸ÅÁã¥µ¥ó¥È¥¹¤È1Ç¯±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤ÎÈ¾Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï2023Ç¯²Æ¤Ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë²ÃÆþ¡£¤·¤«¤·²ÃÆþ¸å¤Î2023Ç¯10·î¤Ëº¸¥Ò¥¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤ÈÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¸ø¼°Àï¤ï¤º¤«7»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤È´üÂÔ³°¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤ê6¥«·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢MLS¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¸ÅÁã¥µ¥ó¥È¥¹¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥µ¥ó¥È¥¹¤Ç¤Ï2011Ç¯¤Ë¥³¥Ñ¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¤òÀ©ÇÆ¡£¸å¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê°ÜÀÒ¤Ë·Ò¤¬¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï29Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÆþ¤ê¤·¡¢¸ÅÁã¥µ¥ó¥È¥¹¤È1Ç¯±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤ÎÈ¾Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï2023Ç¯²Æ¤Ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë²ÃÆþ¡£¤·¤«¤·²ÃÆþ¸å¤Î2023Ç¯10·î¤Ëº¸¥Ò¥¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤ÈÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¸ø¼°Àï¤ï¤º¤«7»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤È´üÂÔ³°¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤ê6¥«·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢MLS¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¸ÅÁã¥µ¥ó¥È¥¹¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥µ¥ó¥È¥¹¤Ç¤Ï2011Ç¯¤Ë¥³¥Ñ¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¤òÀ©ÇÆ¡£¸å¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê°ÜÀÒ¤Ë·Ò¤¬¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é