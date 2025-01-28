¥É¥ë±ß155±ßÂæ²óÉü¡¢¥È¥é¥ó¥×¡õ¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È¤Ç¥É¥ëÁ´ÌÌ¹â¡¡¿ÍÌ±¸µ¡¦¥á¥¥·¥³¥Ú¥½²¼Íî
¥É¥ë±ß155±ßÂæ²óÉü¡¢¥È¥é¥ó¥×¡õ¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È¤Ç¥É¥ëÁ´ÌÌ¹â¡¡¿ÍÌ±¸µ¡¦¥á¥¥·¥³¥Ú¥½²¼Íî
ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö·üÇ°¤Ç¥É¥ëÁ´ÌÌ¹â¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¤È¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¤¤Î¤¦¤Î°ÂÃÍ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï155±ßÂæ¤ò²óÉü¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òµñÈÝ¤¹¤ë¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡×¤È·Ù¹ð¡£Å´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¡¢Æ¼¤Ë´ØÀÇ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤Ë´ØÀÇ¤ò¶á¤¯Å¬ÍÑ¡¢Â¾¤Î»º¶È¤Ë¤â´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯¸À¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬¡Ö2.5%¡×¤Î°ìÎ§´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö·üÇ°¤Ç¥É¥ëÁ´ÌÌ¹â¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¤È¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¤¤Î¤¦¤Î°ÂÃÍ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï155±ßÂæ¤ò²óÉü¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òµñÈÝ¤¹¤ë¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡×¤È·Ù¹ð¡£Å´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¡¢Æ¼¤Ë´ØÀÇ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤Ë´ØÀÇ¤ò¶á¤¯Å¬ÍÑ¡¢Â¾¤Î»º¶È¤Ë¤â´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯¸À¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬¡Ö2.5%¡×¤Î°ìÎ§´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£