¥Ó¥¸ÂÀÅÄ¾¼¤¬È¿È¯¡¢¸÷ÄÌ¿®¤¬¿·¤¿¤Ë£µ¡¥£°£°¡óÊÝÍ¤Ç»×ÏÇÆ¯¤¯¡þ
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ö¥ì¥¤¥óÂÀÅÄ¾¼ÏÂ<9658.T>¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£·Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¸÷ÄÌ¿®<9435.T>¥°¥ëー¥×¤Î¸÷ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë³ô¼°ÊÝÍ³ä¹ç¤¬£µ¡¥£°£±¡ó¤È¿·¤¿¤Ë£µ¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûµë»×ÏÇ¤«¤éÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Ï½ãÅê»ñ¤Ç¡¢Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï£±·î£²£°Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS