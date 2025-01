INI木村柾哉プロデュースダンスビデオ第3弾公開！「奇妙な世界を味わいにきて」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「前半部分の鬼の音ハメパート、後半部分の奇妙だけどグルービーでパワフルなパートにぜひ注目してみてください!」(INI・木村柾哉)

INIの木村柾哉がアレンジを手がけた「spacetime#3 -ALIEN-」が、INI公式YouTubeチャンネル内のメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて公開された。

「spacetime」は、木村がプロデュースを手がけているダンスビデオで、2024年8月に「spacetime#1 -CAN YOU FEEL ME-」、12月に「spacetime#2 -THE LIGHT-」を公開。今回は第3弾となる。

「ALIEN」の制作にあたり、木村は「spacetimeという僕が出しているDANCE VIDEOの#3が公開されました! 前半部分の鬼の音ハメパート、後半部分の奇妙だけどグルービーでパワフルなパートにぜひ注目してみてください! 世界征服されないように気をつけて、奇妙な世界を味わいにきてください!」とコメント。

これまでのビデオとはまた違った木村のダンスと映像が、奇妙な世界へと誘う。

