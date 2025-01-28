¾¾ºäÅíÍû¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×Âè2²ó¤Ï»ëÄ°Î¨¥À¥¦¥ó¤â¡Ä¡È³Ø±à¥â¥Î=µ´Ìç¡É¤òÊ¤¤·¤¿TBSÆüÍË·à¾ì¤ÎÀäÌ¯¤¹¤®¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹
¡¡24Æü¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê26¡Ë¼ç±é¡Ö¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡×¡ÊTBS=¶âÍËÌë10»þ¡Ë¡¢25Æü¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ê30¡Ë¼ç±é¡ÖÁêÂ³ÃµÄå¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó=ÅÚÍËÌë9»þ¡Ë¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÄÌ¤ê½Ð¤½¤í¤Ã¤¿ÃÏ¾åÇÈGPÂÓ¤ÎÅß¥É¥é¥Þ¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾¾ºäÅíÍû¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×"³Ø±à¤â¤Î¤Ï¥À¥á"¤Î²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·ÂçÀ®¸ù¤ÎÍýÍ³ ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×ÉÔ¿¶¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë
¡¡½é²ó¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¾¾ºäÅíÍû¡Ê36=¼Ì¿¿¡Ë¼ç±é¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊTBS=ÆüÍËÌë9»þ¡Ë¤¬12.2¡ó¤ÈÍ£°ì¤Î2¥±¥¿¤Ç¡¢26Æü¤ÎÂè2²ó¤Ï11.2¡ó¤È1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥¯¥¸¥ã¥¯¡×¤Ï½é²ó7.8¡ó¤À¤Ã¤¿¡Ê¿ô»ú¤Ï´ØÅìÃÏ¶è=¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡ÖÁ°¥¯¡¼¥ë¤Î¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¡£»ëÄ°Î¨¤Ç¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¤¤¤ëTBSÆüÍË·à¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï³Ø±à¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÁêÀ¤¬°¤¯¡¢2014Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤¿µÜÆ£´±¶åÏº¤µ¤óµÓËÜ¤Î¡Ø¤´¤á¤ó¤ÍÀÄ½Õ¡ª¡Ù¤ÏÁ´10ÏÃÊ¿¶Ñ¤Ç7.7¡ó¤È¡¢¤³¤ÎÏÈ¥ï¡¼¥¹¥È¤òµÏ¿¡£16Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¶Ä¤²¤ÐÂº¤·¡Ù¤â10.5¡ó¤È¡¢Åö»þ¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ë¤·¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¤·¤¿¡£21Ç¯¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¤Ï14.8¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¶âÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¡£Ä¾¶á¤Î23Ç¯¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¤Ï9.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤ÏÊ¸²Ê¾Ê¤Î¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¤¬ÇÉ¸¯À©ÅÙ¤Ç»äÎ©¿Ê³Ø¹â¤Î3Ç¯¤ÎÃ´Ç¤¶µ»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÔÎáÏÂ¤Î18ºÐ¤È¶¦¤ËÆüËÜ¶µ°é¤ËÌ¢±ä¤ëÉå¤Ã¤¿¸¢ÎÏ¤ØÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÂçµÕÅ¾¶µ°éºÆÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Õ¡Ê¸ø¼°HP¤è¤ê¡Ë¤À¡£
¡¡½é²óÊüÁ÷¸å¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô½¾Íè¤Î³Ø±à¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡Õ¡Ô¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬°ú¤¤Ä¤±¤ë¡Õ¡Ô»¦¿Í»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤äÊ¸²Ê¾Ê¤È¤ÎÀï¤¤¤¬¤É¤¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡Õ¤Ê¤É¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Âè2²óÊüÁ÷¸å¤â¡ÔÁÇÄ¾¤Ë¼¡¤¬¸«¤¿¤¤°ïÉÊ¡Õ¡Ô¥®¥ê¥®¥ê¤Î¿Ê¹Ô¤¬ÀäÌ¯¡Õ¤Ê¤É¤È¡È·ÑÂ³·èÄê¡É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹Filmarks¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â5ÅÀËþÅÀ¤Ç3.9¡Ê27Æü¸½ºß¡Ë¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¡£
¢£¡Ö¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ÏÀï¤¦Áê¼ê¤¬¡ÈÆüËÜ¼Ò²ñ¡É¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Îµµ°æÆÁÌÀ»á¤Ï¡Ö»ëÄ°Î¨¤È¥Í¥Ã¥È¤ÎÉ¾²Á¡¢Î¾Êý¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»ëÄ°Î¨¤¬ºîÉÊ¤ÎÍ¥Îô¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÍË·à¾ì¤ò½¬´·Åª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥¿¥¤»ëÄ°¼ÔÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬ÉÂµ¤¤ä»ö¸Î¡¢ÈÈºá¤Ê¤É¤ÈÀï¤¦¡ÈÁ±¡É¤È¡È°¡É¤Î¹½¿Þ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¿ô»ú¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£Á°¥¯¡¼¥ë¤Î¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤¬ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿³ä¤Ë»ëÄ°Î¨¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ÏÀï¤¦Áê¼ê¤¬¡ÈÆüËÜ¼Ò²ñ¡É¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é²ó¤ÏËÁÆ¬¤ËÉÔ²º¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¶µ»Õvs.°Ç¤òÊú¤¨¤¿À¸ÅÌ¤È¤¤¤¦³Ø±à¤â¤Î¤ÎÄêÈÖ¤â¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¡¢ÊÑ²½µå¤ÈÄ¾µå¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£ÆüÍË·à¾ì°Ê³°¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌäÂêºî¡¢Ì¾ºî¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿TBS¤¬¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆüÍË·à¾ì¤Ç¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ëÂ´¶È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤Î¤«¡£º£¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÅ·â°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤ÎÌäÂê¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ëº£¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤Ï¥É¥é¥Þ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ³¦¤Î¥¨¡¼¥¹ÅªÂ¸ºß¤È¤â¤¤¤¨¤ëTBSÆüÍË·à¾ì¤Ï²¿¤ò¸ì¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤É¤¦È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÃíÌÜ¤Î¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ï²£ÉÍÎ®À±¼ç±é¤ÎNHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÎÉÔ¿¶¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾¾ºäÅíÍû¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×"³Ø±à¤â¤Î¤Ï¥À¥á"¤Î²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·ÂçÀ®¸ù¤ÎÍýÍ³ ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×ÉÔ¿¶¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¡Ä¤Ç¤Ï¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤ë¸æ¾åÀèÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£