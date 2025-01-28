¡Ö¿Í¸ý£±¡¥£µËü¡×¤Ç¾ÃÌÇ´íµ¡¤Î´Ú¹ñÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢¶ìÆ®¡Ä¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÆñÌ±¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì
¿Í¸ý£±Ëü£µ£°£°£°¿ÍÊø²õ¤¬ÌÜÁ°¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿·Ä¾°ËÌÆ»±ÑÍÛ·´¡Ê¥¥ç¥ó¥µ¥ó¥Ö¥¯¥É¡¦¥è¥ó¥ä¥ó¥°¥ó¡Ë¤¬ÃÏÊý¾ÃÌÇ´íµ¡¹îÉþ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÆñÌ±ºÆÄêÃå¥â¥Ç¥ë»ö¶È¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡££±£¹£·£°Ç¯Âå¤Ë¤ÏÇÀ¶È¤ä¹Û¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬º¬µòÃÏ¤È¤·¤Æ¿Í¸ýÌó£·Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿±ÑÍÛ·´¤Ï¡¢¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÆñÌ±Í¶Ã×¤È¤¤¤¦¶ìÆù¤Îºö¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿¡£
±ÑÍÛ·´¤Î¿Í¸ý¤ÏºòÇ¯Ëö´ð½à¤Ç£±Ëü£µ£³£²£¸¿Í¤À¡£Á´¹ñÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¤¦¤ÁÝµÎÍ·´¡Ê¥¦¥ë¥ë¥ó¥°¥ó¡Ë¡Ê£¹£°£¹£¹¿Í¡Ë¤ò½ü¤¤¤Æ¿Í¸ý¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¡££±£¹£·£³Ç¯¿Í¸ý£·Ëü£·£¹£±¿Í¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¡¢£¸£°Ç¯£µËü£²£·£³£³¿Í¡¢£²£°£°£°Ç¯£²Ëü£·£³£µ¿Í¤Ë¸º¾¯¤·¡¢£²£°£°£µÇ¯¤Ë¤Ï£±Ëü£¹£¶£´£¸¿Í¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¿Í¸ý£²Ëü¿Í¤¬Êø¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤Ï»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢ºòÇ¯±ÑÍÛ·´¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤Ï£²£µ¿Í¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±ÑÍÛ·´¤Ï¿Í¸ý£±Ëü£µ£°£°£°¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¿Í¸ý¤¬¤½¤ì°Ê²¼¤ËÍî¤Á¤Æ¤â¹ÔÀ¯¶è°èÃ±°Ì¤¬¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤êÂ¾¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Í¸ý¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÃÏ°è·ÐºÑ¤¬°²½¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
±ÑÍÛ·´¤Ïº£Ç¯²ÈÂ²¹½À®°÷¤¬£´¿Í°Ê¾å¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÆñÌ±£±£°²ÈÂ²¡¢£´£°¿ÍÍ¾¤ê¤òÂÐ¾Ý¤ËÆñÌ±ºÆÄêÃå¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥ª¡¦¥É¥Á¥ã¥ó±ÑÍÛ·´¼ó¤Ï£¹Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¿·Ç¯º©ÃÌ²ñ¤Ç¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÆñÌ±ÄêÃå»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¶È¤Ï¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡Ê£Õ£Î£È£Ã£Ò¡Ë¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÆñÌ±¤Ë°ÂÄê¤·¤¿ÄêÃå´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¿Í¸ýÎ®Æþ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¡£±ÑÍÛ·´¤Ï¤³¤Î»ö¶È¤Ç¹ñºÝÌäÂê²ò·è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËµÞ·ã¤Ê¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦ÃÏ°è¾ÃÌÇ´íµ¡¤ò¹îÉþ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤À¡£±ÑÍÛ·´´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»Ù±çµ¬ÌÏ¤äÄêÃåÂ¼Â¤À®°ÌÃÖ¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÏË¡Ì³Éô¤Ê¤É¤È¶¨µÄÃæ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ï£²£°£²£±Ç¯·³Éô¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß¡¢À¯¼£ÅªÉÔ°Â¤ÈÆâÀï¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¿ôÉ´Ëü¿Í¤ÎÆñÌ±¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤éÆñÌ±¤ÎÂçÂ¿¿ô¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ê¤É¶áÎÙ¹ñ²È¤ÎÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¶µ°é¡¦°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¿¼¹ï¤ÊÀ¸³è¶ì¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
±ÑÍÛ·´¤ÏÆñÌ±²ÈÄí¤Î¤¿¤á¤Ë½»µï¡¦¶µ°é¡¦¸ÛÍÑ¤Ê¤ÉÄêÃå¤ËÉ¬Í×¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÀ¶ÈÃæ¿´¤ÎÃÏ°èÆÃÀ¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆÆñÌ±²ÈÄí¤ËÆ¯¤¸ý¤òÄó¶¡¤·¤ÆÇÀ¶ÈÃæ¿´¤Î¼«Î©¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
±ÑÍÛ·´¤Ï²áµî¤Ë¤âËÌÄ«Á¯Î¥Ã¦½»Ì±¤Î¤¿¤á¤ÎÄêÃåÂ¼¤òºî¤Ã¤Æ¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹À¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡££²£°£±£¹Ç¯¡¢±ÑÍÛ·´¼óÈæÌÌ¸Þ´ðÎ¤¡Ê¥¹¥Ó¥ß¥ç¥ó¡¦¥ª¥®¥ê¡Ë¤Ë»ö¶ÈÈñ£¸£µ£°²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£¹£±²¯±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤Æ¹âÎäÃÏÇÀ¹ÌÃÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¦ÄÂÂß½»Âð¡¦±ÄÇÀÁêÃÌ½ê¡¦ÇÀµ¡³£ÊÝ´É½ê¡¦ÊÝ·ò¿ÇÎÅ½ê¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿ËÌÄ«Á¯Î¥Ã¦½»Ì±ÄêÃåÂ¼¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬»ö¶ÈÈñ³ÎÊÝÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³°¹ñÆñÌ±¤äËÌÄ«Á¯Î¥Ã¦½»Ì±¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¿¼¹ï¤ÊÃÏÊý¾ÃÌÇ´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿±ÑÍÛ·´¤Ï½Ð»º¾©Îå¶â¤ä·ëº§»Ù±ç¶â¤âÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¿Í¸ýÎ®Æþ¤òÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö½é¡¢É×ÉØ£±ÁÈ¤¢¤¿¤ê£³£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡Ö·ëº§ÈñÍÑ»Ù±ç»ö¶È¡×¤Ïº£Ç¯¤«¤éÉ×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì£³£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤º¤Ä¹ç·×£¶£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤ò»Ù±ç¤·¡¢¡ÖÀÄÇ¯É×ÉØ¤Å¤¯¤ê»ö¶È¡×¤â¤Þ¤¿£±²ó£µ£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤Ç£³Ç¯´Ö¹ç·×£±£µ£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤Þ¤Ç£³ÇÜÁý¤ä¤·¤¿¡£½Ð»º¾©Îå¶â¤â¤Þ¤¿£²ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè°ì»Ò¤Ë£³Ç¯´Ö¡¦·î£±£°Ëü¥¦¥©¥ó¤«¤é£²£°Ëü¥¦¥©¥ó¤Ë¡¢ÂèÆó»Ò¤Ë£³Ç¯´Ö¡¦·î£±£µËü¥¦¥©¥ó¤«¤é£³£°Ëü¥¦¥©¥ó¤Ë¡¢Âè»°»Ò¤Ë£µÇ¯´Ö¤Ç·î£²£°Ëü¥¦¥©¥ó¤«¤é£´£°Ëü¥¦¥©¥ó¤Ë³ÈÂç»Ù±ç¤¹¤ë¡£¥ª·´¼é¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¼Â¼ÁÅª¤«¤ÄÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Î¼Â¤Ê²ò·èºö¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅØÎÏ¤ò·¹¤±¤Æ¹ÔÀ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£