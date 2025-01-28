¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¾åµéÁê¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¼¡¤ÎÃæ¹ñ»ØÆ³¼Ô¡×¡ÄÄÄµÈÇ«ÅÞ½ñµ¡¢À¤³¦¤ÎÂçÊª¤¬Îó¤òÀ®¤¹
¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÃæ¹ñ»ØÆ³¼Ô¤È¿·¤·¤¤´Ø·¸¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤¿¡×
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥ó¥í¥ó¾åµéÁê¤¬ºòÇ¯£±£±·îËö¡¢Ãæ¹ñ¾å³¤¤ÇÄÄµÈÇ«ÅÞ½ñµ¡Ê£¶£±¡Ë¤Ë²ñ¤Ã¤¿¸å¤Ë½Ò¤Ù¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£ÄÄµÈÇ«ÅÞ½ñµ¤òÃæ¹ñ¤Î¼¡À¤Âå»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¸øÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¼óÁê¤Ëºß¿¦¤·¤¿£²£°Ç¯´Ö¡¢£±£´²óÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿¥ê¡¼»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£¤½¤Î¥ê¡¼»á¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅöÁªÄ¾¸å¡¢£µÇñ£¶Æü¤ÎÆüÄø¤ÇË¬Ãæ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡Ê£·£²¡Ë¡¢²¦ÞöÇ«¡¦Á´¹ñÀ¯¼£¶¨¾¦²ñµÄ¼çÀÊ¡Ê£·£°¡Ë¡¢²¿Î©Êö¡¦¹ñÌ³±¡Éû¼óÁê¡Ê£·£°¡Ë¡¢ÄÄ½ñµ¤Î£´¿Í¤¬²ñÃÌ¼Ô¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÊÆÃæ´Ö¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¥ê¡¼¾åµéÁê¤Ï¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ÎÄÄ½ñµ¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¤¿¤á¡¢ÁÉ½£¤«¤éËÌµþ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¾å³¤¤òË¬¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö£²Ç¯¸å¤Î£²£°£²£·Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ£²£±¼¡ÅÞÂç²ñ¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×²þÊÔ¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤·¤¿Êâ¤ß¡×¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÄ½ñµ¤ÏºòÇ¯£±Ç¯´Ö¡¢À¤³¦¤ÎÀ¯ºâ³¦¤Î£Ö£É£Ð£¶£¸¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñÃæ±ûÆüÊó¤¬¾å³¤ÅÞµ¡´Ø»æ¡Ö²òÊüÆüÊó¡×¤ÎÄÄ½ñµÆ°ÀÅµ»ö¤òÁ´¿ôÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ºòÇ¯£±·î£²Æü¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥µ¥Þ¡¼¥º¸µÊÆºâÌ³Ä¹´±¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë£±Ç¯´Ö¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀ¯¼£²È£²£²¿Í¡¢Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×£´£¶¿Í¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆºòÇ¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ª¥é¥Õ¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê¡Ê£´·î¡Ë¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ê¥ó¥±¥óÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¡Ê£´·î¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¡Ê£··î¡Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¡Ê£¹·î¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¼óÁê¡Ê£¹·î¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂçÅýÎÎ¡Ê£±£°·î¡Ë¤Þ¤Ç¹ñ²È¼óÈÉ£²£²¿Í¤¬ËÌµþ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¾å³¤¤ò·Ð¤ÆÄÄ½ñµ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£
·ÐºÑ³¦¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï°ìÁØ²Ú¤ä¤«¤À¡£ºòÇ¯£±·î£±£°Æü¡¢¥¹¥¤¥¹£Õ£Â£Ó¤Î¥³¥ë¥à¡¦¥±¥ì¥Ï¡¼µÄÄ¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥·¥å¥ë¥ÄÁÏ¶È¼Ô¡Ê£³·î¡Ë¡¢±Ñ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¥É£Ã£Å£Ï¡Ê£´·î¡Ë¡¢¥Ê¥¤¥¡Ê£¶·î¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹ñÉÙ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁíºÛ·ó¥¢¥é¥à¥³²ñÄ¹¡Ê£··î¡Ë¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä£Ã£Å£Ï¡Ê£¹·î¡Ë¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¢¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹²ñÄ¹¡Ê£¹·î¡Ë¡¢¥â¥ó¥¯¥ì¥¢²ñÄ¹¡Ê£±£°·î¡Ë¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È£Ã£Å£Ï¡Ê£±£°·î¡Ë¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê£Ç£Å¡Ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢£Ã£Å£Ï¡Ê£±£±·î¡Ë¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó²ñÄ¹¡Ê£±£±·î¡Ë¤Ê¤É¶âÍ»¡¦¼«Æ°¼Ö¡¦À½Ìô¡¦ÉÔÆ°»º¤Ê¤ÉÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î´ë¶ÈÁí¿ã¤é¤¬ÄÄ½ñµ¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãæ¹ñ»ö¶È¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£
ÄÄ½ñµ¤¬ÀÜ¸«¤·¤¿³°ÉÐ¤ÎÌ¾Êí¤ÏÆ±¤¸À¯¼£¶É°Ñ°÷¤¬¼£¤á¤ëËÌµþ¡¦¹Åì¡¦½Å·Ä¡¦Å·ÄÅ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¾Ý¤À¡£ÄÄ½ñµ¤ÎÆÈÁö¤ËÊÆ¹ñ»þ»öÉ¾ÏÀ²È¤ÎûçææÊ¸»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ËÌµþ¤è¤ê¾å³¤¤Ë¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤ÊÀ¯¼£ÅªÃÏ°Ì¤òÉÕÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÄÄµÈÇ«¤Ïº£¸å°ìÃÊ³¬¾å¤Ë¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÄÄ½ñµ¤ÎÉâ¾å¤Ë¤Ï£³¤Ä¤ÎÇØ·Ê¤¬ºîÍÑ¤·¤¿¡£Âè°ì¤Ë¡¢ÄÄ½ñµ¤È½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¤Î´Ø·¸¤À¡££±£¹£¶£´Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÄÄ½ñµ¤Ï¡¢½¬¼çÀÊ¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ëÀ¶²ÚÂç³Ø¤Î³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£½¬¼çÀÊ¡¢ÄÄ´õ¡¦¸½Ãæ±ûÅÞ¹»¹»Ä¹¡Ê£·£²¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¶²Ú½Ð¿È¤Î¡ÖÅ´¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢½¬¼çÀÊ¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤ÎÀìÌç²È¤À¡£³ØÉô¤Ç´Ä¶¹©³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢À¶²ÚÂç³ØÁíÄ¹¡¢´Ä¶ÉôÄ¹¡¢ËÌµþ»ÔÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡££±£¹£¸£¸Ç¯¤«¤é£±£¹£¹£¸Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£±£°Ç¯´Ö¡¢±Ñ¹ñ¥Ö¥ë¥Í¥ëÂç³Ø¤È¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¡£Âè£²£°´üÀ¯¼£¶É£²£´¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¤Û¤ÜÍ£°ì¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÇØ·Ê¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤¿½¬¼çÀÊ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¾å³¤ÅÞ½ñµ¤¬»ý¤ÄÀ¯¼£Åª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤À¡£¾å³¤½ñµ¤ÏÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷¤Ë¤Ê¤ëÂ³Ý¤«¤ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎòÂå¤ÎÁí½ñµ¤ä¼óÁê¤Î¤¦¤Á¹¾ÂôÌ±¡¦¼ëï°´ð¡¦½¬¶áÊ¿¡¦Íû¾»¤¬¤¤¤º¤ì¤â¾å³¤½ñµ¤ò·Ð¤¿¡££²£°£°£¶Ç¯¡¢¸Õ¶ÓÞ¹¼çÀÊ¤È¸¢ÎÏÆ®Áè¤«¤é²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÄÄÎÉ±§°Ê³°¤ËÎã³°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âè»°¤Ë¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ËÀê¤á¤ë¾å³¤¤ÎÃÏ°Ì¤À¡£È¿ÂÐ¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢ÂÔË¾ÏÀ¤¬»þ´ü¾°Áá¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·¡¢¹ñ²È°ÂÊÝÀïÎ¬¸¦µæ±¡¤Î¥ä¥ó¡¦¥¬¥×¥è¥ó¼óÀÊ¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤ÈÄÄµÈÇ«¤ÎÉÑÈË¤Ê²ñÃÌ¤Ï¡¢Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤ÎÃæ¹ñËÜ¼Ò¤¬¾å³¤¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÉô¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ëÄÄµÈÇ«¤¬¼¡´ü¾ïÌ³°Ñ°÷¤Î¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÂÔË¾ÏÀ¤ÏÍ½ÃÇ¤·Æñ¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÄÄµÈÇ«½ñµ¤¬ºòÇ¯ÀÜ¸«¤·¤¿³°ÉÐÌ¾Êí¤Ë´Ú¹ñ¿Í¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£ÀÜ¸«¤·¤¿¿ÍÊª£¶£¸¿Í¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î£³£¸¿Í¤¬²¤½£½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆÃæ¤Î´Ö¤Ç²¤½£¤ò¸£°ú¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²ò¼á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢·÷¤Ï£±£°¿Í¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤â¤Ê¤¤¡£¥ä¥ó¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡ÖÄÄµÈÇ«Â¦¤Î°Õ¿ÞÅªÇÓ½ü¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼¡À¤ÂåÀ¯¼£²È¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¤òÅù´×»ë¤¹¤ë´Ú¹ñÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ³¦¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£