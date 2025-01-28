¡Ö¥Þ¥¹¥¯»á¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¡×¡¢Ê©¼óÁê¤¬´íµ¡´¶
Gabriel Stargardter
[¥Ñ¥ê £²£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥¤¥ë¼óÁê¤Ï£²£·Æü¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë£Ø¤ò½êÍ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¿·À¯¸¢¤Ç³°Éô¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¼Â¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Þ¥¹¥¯»á¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤Ë¶¼°Ò¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÁ¬¤¬ÎÉ¿´¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¸¢Íø¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ±»á¤ÏÀè½µ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È²¤½£Á´ÂÎ¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤½¤ÎÀ¯ºö¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¡¢ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¡×´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¹¥¯»á¤ÏÂ¾¹ñ¤ÎÀ¯¼£ÌäÂê¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²·î¤Î¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®µÄ²ñÁªµó¤òÁ°¤ËÆ±¹ñ¤ÎÈ¿°ÜÌ±À¯ÅÞ¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼±Ñ¼óÁê¤Î¼Ç¤¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Ê¤É±ÑÀ¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£