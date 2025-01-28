¡ãÆ´¤ì¤Î¹âµéÎ¹´Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡äÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È ¢ª °û¤ß²á¤®¤¿É×¤«¤é¡Ø¾×·âÈ¯¸À¡Ù¤¬¡ª
É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤ÏÉ×¤È¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ÇÄ¹Ç¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¹âµéÎ¹´Û¤Ø¡ª
É×ÉØ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤àºÇ¹â¤Î·×²è¤ÇÎ¹´Û¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¸«¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¡£
ÃÎ¿Í¤Î¿´¤Ï¤³¤Î½É¤Ø¤Î´üÂÔ¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¡ª¡©
¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤Î¿´¤â°ì½Ö¤ÇÅà¤êÉÕ¤¡¢Ãçµï¤µ¤ó¤Î´é¿§¤âÊÑ¤ï¤ë¾×·â¤Î¥µ¥²È¯¸À¡ª
¼¡¤ÎÆü¡Ä¡ÄÈà½÷¤ÎÉ×¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤é¤«¤·¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î½É¤Ç¤ÎìÔÂô¤Ê¤Ò¤È»þ¤¬¤¢¤ó¤Ê°ì¸À¤ÇÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦¼çÉØ¡¦²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯3·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§²µÌî
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§N.tamayura
Ä¹Ç¯¶Ð¤á¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤òÂà¿¦¤·¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¶î¤±½Ð¤·¥é¥¤¥¿ー¡£ºß¿¦Ãæ¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÀÈ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Æ±À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¸¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¯¡¢Æü¡¹¥ê¥µー¥Á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£