女優の深川麻衣が、6月6日に全国公開される映画『ぶぶ漬けどうどす』(配給:東京テアトル)で主演することが発表された。今回その特報映像とティザービジュアルが解禁された。 京都が好きすぎる主人公が、“京都愛”が強すぎるために大騒動を引き起こしてしまう映画『ぶぶ漬けどうどす』。この街の一番の理解者になろうとした主人公が、思いもよらず引き起こした大騒動を描くシニカルコメディとなっている。騒ぎの火種となるの

