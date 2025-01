ORANGE RANGEが2月22日21:00より、ツアー<LIVE TOUR 024-025 〜タコス DE ピタゴラス〜>ファイナル公演の収録映像をU-NEXTにてライブ配信することが決定した。約5ヶ月間にわたって開催された全24都市ホールツアー<ORANGE RANGE LIVE TOUR 024-025 〜タコス DE ピタゴラス〜>のフィナーレを飾ったのが、1月11日の自身二度目となるNHKホール公演だ。代表曲やヒット曲をはじめ、学生との恒例コラボ企画やソイソースメドレー、さらには最新曲など、ファイナルで披露されたバラエティ豊かな20曲が配信される。

■<ORANGE RANGE presents「縁舞 -vol.17- “1983同走会”」>



2025年2月22日(土) 神奈川・川崎CLUB CITTA’open17:00 / start17:45出演:ORANGE RANGE vs the telephones vs TOTALFAT▼チケットALL STANDING 5,800円(消費税込/ドリンク代別)(問)KM MUSIC 045-201-9999