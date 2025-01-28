¥±¥ó¥³¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º »Ô¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¼´¤Ë ½Õ²Æ¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä
¥±¥ó¥³¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï2·î1Æü¤«¤é¡¢½Õ²Æ¸þ¤±¿·¾¦ÉÊ5ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¿©»Ô¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤È¿©¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤ò³«È¯¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¡£
¡ÖµÜ¾ë¸©»º¤¤¶¤ß¸µ·Ô¤ï¤«¤á¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡Ê1ℓ¡Ë¤Ï¡¢¿©ÍÑ¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¤ÍøÍÑ¤Î¸µ·Ô¤ï¤«¤á¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡£¸µ·Ô¤ï¤«¤á¤Ï¥¦¥Ë¤ä¥¢¥ï¥Ó¤Î¤¨¤µ¤È¤Ê¤ë°Ê³°¤Ï¡¢Ì¤ÍøÍÑÉô°Ì¤È¤·¤ÆÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ëµÜ¾ë¸©»º¸µ·Ô¤ï¤«¤á¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¥µ¥é¥À¡¢ÁíºÚ¤ËÂ³¤3ÉÊÌÜ¡£Éý¹¤¤¶ÈÂÖ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£¶ñºà´¶¤ä¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¼«¼Ò¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥µ¥é¥À¤äÏÂ¤¨Êª¡¢ÌÍ¡¢Ð§Êª¤Ê¤É¤Ø¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¡£µï¼ò²°¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¡¢¥«¥Õ¥§¡¢ÁíºÚÎÌÈÎÅ¹¡¢³Ø¹»µë¿©¤Ê¤É¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·°¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥Ý¥Æ¥È¡×¡Ê1Ô¡Ë¤Ï¿©»Ô¾ì¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¥Ö¡¼¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤¿¤â¤Î¡£¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤òÆ±¼Ò¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ý¥Æ¥È¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡£
²¤½£»º¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ý¥ë¥Á¡¼¥Ë¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¡¢Ì£¤Î¿¼¤ß¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£ÇöÀÚ¤ê¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò»È¤¤¡¢¥Ñ¥ó¤ä¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤Ê¤É¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¡£¸Ç·Á´¶¤È¼êºî¤ê´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¾ÆÀ®¸å¤Ï¤è¤êË§½æ¤Ê¤¤Î¤³¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢ÁíºÚÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò¸«¹þ¤à¡£
¡ÖFDF Plus½Õ±«¥µ¥é¥À¤·¤½É÷Ì£¡×¡Ê1Ô¡Ë¤Ï¡¢À½Â¤Æü¥×¥é¥¹90Æü¤Î¾ÞÌ£´ü´Ö¤Ç¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ½Â¤Æü¥×¥é¥¹45Æü¤Î¾ÞÌ£´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¼çÎÏ¤Î¡Ö½Õ±«¥µ¥é¥À¤·¤½É÷Ì£¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£FDF¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤Î¾ÞÌ£´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤½Ì£¤Î¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¡£¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÎÐÆ¦½Õ±«¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¤å¤¦¤ê¡¢¤¤¯¤é¤²¤ò²Ã¤¨¡¢ºÌ¤ê¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ºòÇ¯2·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÏÂÁíºÚ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWABI-DELI¡×¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀçÂæóÏ¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¼ÑÊª¡×¡Ê450g¡Ë¤È¡Ö¤ª¤«¤é¤Î¿æ¤¤¤¿¤ó¡×¡Ê450g¡Ë¤òÈ¯Çä¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿©ºà¤ä¿©Ê¸²½¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÏÂ¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤ËË¬Æü¤¹¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤À¡£
¡ÖÀçÂæóÏ¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¼ÑÊª¡×¤ÏµÜ¾ë¸©¤Î¶¿ÅÚ¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀçÂæóÏ¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌîºÚ¤Èº«ÉÛ¤À¤·¤Ç¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤·¤¿¡£Âç¤¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¶ñºà¤¬¼êºî¤ê´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ª¤«¤é¤Î¿æ¤¤¤¿¤ó¡×¤ÏµþÅÔ¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤ÎÂåÉ½¡£5¼ï¤Î¶ñºàÆþ¤ê¤Ç¡¢¤À¤·¤ÎÀ÷¤ß¹þ¤ó¤À´ØÀ¾É÷¤Î±ü¹Ô¤¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¡¢Î®¿å¤äÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤Î²òÅà¤ò¿ä¾©¡£¥Û¥Æ¥ë¡¢µï¼ò²°¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë¹ñÆâ¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤ÏÍ¢½Ð¤â¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤À¡£