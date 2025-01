11人組グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が27日、東京・IMM THEATERでLAPONEグループ所属アーティスト合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』内の企画「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を開催。『Who am i』と題したソロステージを繰り広げた。白岩は自らが影響を受けた90年代ロックの音楽をステージに詰め込んだ。10年来の付き合いであるバンドメンバーとともに、全編バンド形式で行った公演は、“白岩瑠姫”という存在を証明するためにタイトルが付けられた。「観客の皆さんのそれぞれの捉え方で、1人のアーティストとしての白岩瑠姫のステージを感じてもらえたら」と、白岩自身が思いを巡らせながら作り上げた公演となった。

JO1がサンリオと共同開発したキャラクターで、白岩が生み出した「RURU」がステージ上で見守る中、自身の思いを込めたオリジナル曲を立て続けに披露し、JAM(ファンネーム)を湧かせた。なかでも、JO1のYouTube企画「PLANJ」で公開し、150万回再生を突破している楽曲「ひまわり」では、サビを会場全体で歌い大盛り上がり。本編のラストにはスキー場で撮影したミュージックビデオが話題の「FOUR SEASONS」を初披露した。そして、アンコールに呼ばれた白岩は、装いを新たに再登場。事前に募集した質問に答えるコーナーでは、「こうやって皆さんの前でたくさんトークをすることないから、すごく新鮮ですね」と楽しそうに多くの質問に答え、コミュニケーションを交わした。さらに「願いがかなうなら?」という質問には、「今日来られなかった方もたくさんいるので、僕のことを好きだと、パフォーマンスを見たいと思ってくれる方を、もっとたくさん集めてまたすぐステージをしたい」と話し、ファン思いな白岩らしい言葉を届けた。最後には、「ひまわり」のミュージックビデオの制服衣装をまとったバンドメンバーをステージに呼ぶと、もう一度「ひまわり」を歌唱。「まじで幸せだった、ありがとう!またすぐ会いましょう。約束します。」と締めくくった。「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」では、JO1とINIのメンバー22人が自ら企画・演出を考える特別なソロステージを届ける。