¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤â¥é¥¤¥È¤â¤¢¤ë¡¢¥¥á¥é¹çÂÎ¥¹¥Þ¥Û #CES2025
¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÂ¦¤Ç¥Ú¥°ÂÇ¤Á¤â!?
¤¿¤È¤¨¤Ð¥é¥¤¥È¤È¥é¥¸¥ª¤Î2 in 1¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¡¹¤Îµ¡Ç½¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤â¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦½é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡Ü¥¹¥Þ¥Û
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢OUKITEL¤Î¡ÖWP26¡×¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥¥á¥é¹çÂÎ¥¹¥Þ¥Û¡£
¤Ê¤ó¤È100¥ë¡¼¥á¥ó¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È120Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¤ª¶¡¤Ë
1200¥ë¡¼¥á¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥é¥¤¥È¤âÅëºÜ¤·¡¢33,000mAh¤ÎÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç³°Éôµ¡´ï¤Ø¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¡£
IP68¡õIP69KËÉ¿å¤Ç¿å¿¼1m°Ê¾å¤ËÄÀ¤á¤Æ¤â¡¢¹â²¹¡¦¹â°µ¿å¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤â²õ¤ì¤Ê¤¤¥¿¥Õ¤µ¡£
¤Ê¤¼¤«ÀòÈ´¤¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÂ¦¤Ç¥Ú¥°ÂÇ¤Á¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¼±¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥«¤¯¤Æ½Å¤¤
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÎÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ï¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÊÌ¤Î´¶ÁÛ¤¬¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ½Å¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ä¥é¤¤¡£
Æü¾ï¤Ç»È¤¦¤È¼ê¼ó¤¬¥¤¥«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¸÷ÎÌ¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥¿¥Õ¤µ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¸þ¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¶á¡¹¥¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Æ½Ð»ñ¶â¤òÊç¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¦¥±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: YouTube , OUKITEL