今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『【子猫のミルボラ】ねこであ ★nekodea』に投稿された、子猫のミルクボランティアさんに保護されている3匹の子猫のシャンプーの様子です。その姿は13万回以上も視聴され、「綺麗になって可愛さ増し増し!」「見てる方もさっぱりします」などコメントが寄せられ話題になっています。

愛らしさ満点!3匹の子猫たちのお風呂タイム

ある日、3匹の子猫たちはお風呂タイムに突入!まず、クリーム色の子猫がシャワーを浴び、泡だらけの風呂桶で念入りに洗われます。まるでおとなしくされるがまま、愛らしい姿がたまりません。シャンプー後、桶の水が茶色く変わるほど、しっかりと汚れが落ちました。

されるがままにシャンプー

お顔も丁寧にゴシゴシ洗われ、首筋を伸ばしたその姿は、まるで母猫に毛づくろいしてもらう赤ちゃん猫のようで、可愛さが溢れます。風呂桶から脱走を試みるも、主さんの手際の良さにより、すぐに元の場所に戻されてしまいます。

お顔も入念に洗います

脱走しても戻される

シャンプーでリフレッシュ!子猫たちのかわいさ全開

続いて泡を落としていきます。どこか虚無的な表情を浮かべますが、耳もしっかりと洗われ、仕上げに体を拭いてもらうと、「ミー!」と可愛い鳴き声が。綺麗に仕上げてもらいました。

虚無な表情で洗われる猫ちゃん

最後までよくがんばりました

続いて黒白の猫ちゃん、クリーム色の猫ちゃんも続いてシャンプーをされ、綺麗なでかわいい姿が戻ります。主さんの手に身を委ね、状況を把握してなさそうなぼーっとした表情。可愛らしく癒やされます。

続いて黒白の猫ちゃん

クリーム色の猫ちゃんも…

見ているだけで爽快!子猫たちのお風呂でふわふわ仕上げ

「ミー!」と鳴きながらも、おとなしくシャンプーとドライをされる姿に思わず「えらい!」と感動してしまいます。最初の猫ちゃんと同じように、背中や手、顔と全身しっかりと洗われ、風呂桶にはまたもや茶色の水が溜まりました。

全身ごしごし、きれいになってね

最後には、タオルドライで両手を広げ、お腹を見せる愛らしい仕草。すっかり汚れを落とし、清潔でふわふわの姿が蘇り、見ているこちらも心が洗われるような気分になります。

かわいいおなか

きれいになってよかったね

投稿には、「見てる方もさっぱりします」「猫ちゃん 洗っている間 おとなしくしてて お利口さんですね。」「綺麗になって可愛さ増し増し」「Fresh and clean and fluffy and extra cute!(さっぱり清潔、ふわふわでさらに可愛くなったね!)「ママさんのお顔やお口周りの洗い方がとっても上手ですね……素敵です」など、お利口に現れる子猫たちの様子に国内外から様々なコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『【子猫のミルボラ】ねこであ ★nekodea』では、他にも保護された子猫たちの愛らしく活発な様子がたくさん見ることができます。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子猫のミルボラ】ねこであ ★nekodea」さま

執筆:ETY

編集:ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。