¡Ö¥¬¥ë¥×¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥¬¥ë¥×¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥¬¥ë¥×¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥¬¥ë¥×¥é¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿99¿Í¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿9¿Í¤¬¡ÖKep1er¡Ê¥±¥×¥é¡¼¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKep1er ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ù
¡¦¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô