ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ30Ç¯¡¡½¤Éü¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ä¿ÌºÒ¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨¤ëºîÉÊ¡¡Ê¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸
¡¡1995Ç¯1·î17Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÊ¼¸Ë¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é30Ç¯¡£¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤Ï¡¢2002Ç¯¤ËÊ¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤ÈÌ¾¾Î¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢HAT¿À¸Í¤Ë³«´Û¤·¤¿¡£Ê¸²½¤ÎÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ä¡¢ÌóÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¼ý½¸¤·¤¿¶á¸½ÂåÈþ½Ñ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¸¶ÅÄ¤Î¿¹¡Ê¸½ºß¡¢¸¶ÅÄ¤Î¿¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È²£ÈøÃéÂ§¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¤¬·ú¤Ä¡Ë¤ÎÊ¼¸Ë¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£·úÊª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Å¸¼¨Ãæ¤ÎºîÉÊ¤¬Íî²¼¤·¤¿¤ê¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤ê¡¢ÇËÂ»¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä58ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢30ÅÀ¤¬Íî²¼¤·¡¢22ÅÀ¤¬Â»½ý¤·¤¿¡£Èï³²¤Ï¥Ö¥í¥ó¥ºÀ½¤ÎÄ¦¹ïºîÉÊ¤ËÂ¿¤¯¡¢ÂæºÂ¤ÈºîÉÊ¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÂæºÂ¤ËÂÑ¿Ì¹½Â¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏºîÉÊ¤òÂæºÂ¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Å¸¤ÎÄ¦¹ï¤ÎÅ¸¼¨¼¼¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ²¿¤é¤«¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢½¤Éü¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¡¢½¤Éü¤Î²áÄø¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¡£ÂçÍýÀÐ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÌÂ¼Àµ¿®¤Î¡Ø½Õ¤Îºî¡¡1930Ç¯¡Ù¡Ø¤Ä¤Ü¤ß¡Ù¤Ê¤É¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È½¤Éü¤ÎÀ×¤¬¤ï¤«¤ëºîÉÊ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¿ÌºÒ°Ê¹ß¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤¿¡¢¿ÌºÒ¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤µ¤»¤ëºîÉÊ¡¢»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¡¢µ²±¤ò¤È¤É¤á¤ëÉ½¾Ý¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤âÊÂ¤Ö¡£Ê¡ÅÄÈþÍö¤Î¡ØÃ¸Ï©ÅçËÌÃ¸Ä®¤Î¥Ï¥¯¥â¥¯¥ì¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÅÝ²õ¤·¤¿²È²°¤Î¼Ì¿¿¤È³¨¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¡£¡Ö¤³¤ÎÌÚ¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥â¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÌÚ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¡ÖÀÜ¤®ÌÚ¡×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ê¤¤¤È´õË¾¤òºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç³ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÌÚ¤Ïº£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¿ÌºÒÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ä¡¢Ä¹ÅÄ¶è¤Ç¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿¡Ö¿À¸Í¤ÎÊÉ¡×¤ò¤³¤¹¤ê½Ð¤·¤ÆÏÂ»æ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥ó¥¹¡¦¥È¥ó¤Î¡ØÄ¹ÅÄ¶è¤ÎÊÉ¡Ê»æ¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡Ë¡Ù¡¢Èþ½ÑÉÊ¤Î¥ì¥¹¥¥å¡¼Âè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³´äÂÀ¤Î¡Ø¿À¸ÍÉ÷·Ê¡ÊÌë¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤â¡£ÈÓÈøÍ³µ®»Ò³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö95Ç¯¤ÏÈþ½ÑÉÊ¥ì¥¹¥¥å¡¼¸µÇ¯¤È¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°¿È¤ÎÊ¼¸Ë¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤Î³«´Û¤«¤é2025Ç¯¤Ç55Ç¯¡£¤³¤ÎÈ¾À¤µª¤Î´Ö¤Ë¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¿¶á¸½ÂåÈþ½Ñ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¶áÂå¤Î¸÷¡ÝóÕÌÀ´ü¤ÎÍÎ²è¤ÈÈÇ²è¡×¡Ö³¤ÊÕ¤Î¸÷·Ê¡Ýºå¿À´Ö¥â¥À¥Ë¥º¥à¤È1930Ç¯Âå¤ÎÌýºÌ²è¡×¤Ê¤É6¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¾Ò²ð¤·¡¢¾®°ëÎÉÊ¿¤Î¼ý½¸Âè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ä¶â»³Ê¿»°¤Î¼ý½¸¤Îµ°À×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸·¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ30Ç¯¡Ø¤¢¤ì¤«¤é30Ç¯¡Ý¸©Èþ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¾À¤µª¡Ù¡×
²ñ¾ì¡¡Ê¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡¡¾ïÀßÅ¸¼¨¼¼
²ñ´ü¡¡2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë
µÙ´ÛÆü¡¡·îÍËÆü¡¢1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢2·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡¢¨¤¿¤À¤·1·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢2·î24Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë¤Ï³«´Û