¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©ÏÃÂê¤Î¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¡ÄÂÎ¤äÌ²¤ê¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤òÄ´ºº¡ÚTHE TIME,¡Û
Â¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢CM¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤É¤ó¤Ê¥â¥Î¤Ê¤Î¡©¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©ÏÃÂê¤Î¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¡ÄÂÎ¤äÌ²¤ê¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤òÄ´ºº¡ÚTHE TIME,¡Û
¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¤Ã¤Æ²¿¡©
¡ØSleepLIVE¡Ù¿çÌ²¸¦µæ½ê ¾®ÎÓËãÍø»ÒÂåÉ½¡§
¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤È¤Ï¡¢±óÀÖ³°Àþ¤Î·ì¹ÔÂ¥¿ÊºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤ÎÈèÏ«²óÉü¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿°áÎà¤Î¤³¤È¡×
2022Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¹ñ¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ö°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡×¤Î¡ã²ÈÄíÍÑ±óÀÖ³°Àþ·ì¹ÔÂ¥¿ÊÍÑ°á¡ä¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¡£
°ÊÁ°¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÎÈèÏ«·Ú¸º¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤½¤Îµ¡Ç½¤¬¡È¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡ÙÍ³ÚÄ®Å¹¡ÊÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥¿¥¤¥×¤ä¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼¡¢¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤ÉÌó70¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤¬¥º¥é¥ê¡£
¥¹¡¼¥Ä¤Î¡ØAOKI¡Ù¤äÉÛÃÄ¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ønishikawa¡Ù¡¢ºî¶ÈÃå¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡Ù¤â¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ë»²Æþ¤·¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë(R)¥ë¡¼¥àÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¡×¡Ê¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó/1900±ß¡Ë¤ÏÎß·×15ËüÃåÈÎÇä¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£2·î¾å½Ü¤Þ¤ÇÆþ²ÙÂÔ¤Á¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃå¤ë¤À¤±¤ÇÈèÏ«·Ú¸º¡×¥Ê¥¼¡©
¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈèÏ«¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ø¥Ù¥Í¥¯¥¹¡ÙÃæÂ¼ÂÀ°ìÂåÉ½¡§
¡ÖÊÀ¼Ò¤Î¾ì¹ç¡ãPHT¡ä¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÁÇºà¤ò³«È¯¤·¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¥×¥é¥Á¥Ê¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¹ÛÊª¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éþ¤ÎÁ¡°Ý¤ËÎý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¹ÛÊª¤¬±óÀÖ³°Àþ¤òÈ¯¤·¤Æ·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÈèÏ«¤Î·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤ò»È¤¤¡ã±óÀÖ³°Àþ¸ú²Ì¡ä¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃåÍÑ3Ê¬¸å¤Ë¤Ï¼ó¤«¤é¸ª¡¢ÇØÃæ¡¢ÏÓ¤Ê¤É¤¬ÀÖ¿§¤ËÊÑ²½¤·ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨30Âå½÷À¤Ç¥á¡¼¥«¡¼Ä´¤Ù¡¦·ë²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ö¤¹¤°¤ËÂÎ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬½Ð¤ë¡×¡Ê¥Ù¥Í¥¯¥¹¡¦ÃæÂ¼¤µ¤ó¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Î»°¾åË¨¡¹Éô°÷¡Ê29¡Ë¤¬Ä¹Âµ¥¿¥¤¥×¤òÃå¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ1Ê¬¸å¡¢Î¾ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¸å¤í¤Ë²ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
»°¾åÉô°÷¡§
¡Ö¤¨¡¢¤¹¤´¤¤¡£¼ê¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×
ÃåÍÑÁ°¤ÏÇØÃæ¤Þ¤Ç²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¾ÏÓ¤¬¡¢ÃåÍÑ¸å¤ÏÇØÃæ¤ÎÃæ¿´¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÎ¾ÏÓ¤¬¿åÊ¿¤Ë¹ç¤ï¤µ¤ë¤Û¤É¤Ë¡£
¡ÖÀµÄ¾µ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»°¾åÉô°÷¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤ÎÊÑ²½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï±óÀÖ³°Àþ¤Ë¤è¤ê¶ÚÆù¤¬¤æ¤ë¤ßÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥ê¤äÈèÏ«¤ò·Ú¸º¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡È¸ª¤Î²ÄÆ°°è¤¬¹¤¬¤ë¡É¤«¤é¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯¿²¤é¤ì¤ë¡×¤Ï¥Û¥ó¥È¡©
¤Ç¤Ï¡¢¿çÌ²¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¿²¤ë¤À¤±¤Ç¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²Ê³ØÅª¤ËÂ¬Äê¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥ºÀÖºä¥¹¥ê¡¼¥×¥é¥Ü¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦¹Á¶è¡Ë¤ËÇñ¤Þ¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤È¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡ã¿¼¤¤Ì²¤ê¡ä¤ÇÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¡ª
ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¬¡ã¿¼¤¤Ì²¤ê¡á183Ê¬¡ä¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¡ã261Ê¬¡ä¤È¡¢Ìó80Ê¬¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØSleepLIVE¡Ù¿çÌ²¸¦µæ½ê ¾®ÎÓÂåÉ½¡§
¡ÖÆÃ¤ËÌ²¤ê¤Î¸åÈ¾¤Ë¡¢¡ãÅÓÃæ¤Çµ¯¤¤¿²ó¿ô¡ä¡ãµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡ä¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÌ²¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ²¹¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
¡Ê¢¨¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢À½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸ÃÏ¤Î¼ïÎà¤äÄù¤á¤Ä¤±´¶¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ê¿çÌ²¤Î¼Á¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡ÖÃÍÃÊ¡×¤Ç¸ú²Ì¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©
¤½¤·¤Æ³¹¤ÇÊ¹¤¯¤ÈÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢
¡Ö1000±ß¤Î¤â¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÈÃÍÃÊ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤Î°ã¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥®¥â¥ó¡£
¤½¤³¤Ç¡ª1Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢2000±ß°Ê²¼¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡Ù¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡Ù¾¾½Å¾°»Ö¤µ¤ó¡§
¡Ö¹ñ¤¬Äê¤á¤ë°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¤Î¿³ºº¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈèÏ«·Ú¸º¤Î¸ú²Ì¤¬¤¦¤¿¤¨¤ë¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°Â¤¯ÈÎÇä¤Ç¤¤ë¥ï¥±¤Ï¡¢°ì³ç¤ÇÂçÎÌÈ¯Ãí¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£Á´¹ñ¤Ë1000Å¹ÊÞ°Ê¾åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿ÃÍÃÊ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÃçÎÉ¤·¡É¿ù»³¥¢¥Ê¤È±§²ì¿À¥¢¥Ê
¡Ö¿²¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤ò2Ãå»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¤Ë¤âÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤ò¤¢¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢2¿Í¤·¤Æ¡Ö¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Ãç¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤¤ï¤Í¤ß¤ó¤Ê¤Í¡×¤È¡ÈÁ¢¤Þ¤·µ¤¡É¡£¤¹¤«¤µ¤º¿ù»³¥¢¥Ê¤«¤é¡Öº£ÅÙ¤¢¤²¤ë¤è¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯1·î24ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
À¸²Ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¶âÂ°²Ã¹©,
Ë¬Ìä²ð¸î,
°ËÅì»Ô,
¥Û¥Æ¥ë,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
³¤,
Ï·¸å