Ç½ÎÏ¼Ô¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¥À¥¸¥ã¥ì!?¡Ö²æ¡¹¤Î¾¡Íø¡×¡ÖSCP¤Ç¸«¤¿¡×
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
¥«¥³¥ß¥¹¥ë¡Ê@cacomistle_tail¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¥È¥Þ¥È¡£
»þ¤ò»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¼Ô¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ëü»öµÙ¤¹¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥È¥Þ¥È¤òÅê¤²¤¿½Ö´Ö¡¢Ç½ÎÏ¤¬Ìµ¸ú²½¡ª
Ç½ÎÏ¼Ô¤â¥À¥¸¥ã¥ì¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¾Ü¤·¤¤°ÕÌ£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡ØÈãÈ½Åª¤Ê¥È¥Þ¥È¡Ù¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥«¥³¥ß¥¹¥ë¡Ê@cacomistle_tail¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢À§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@cacomistle_tail