Ìò°÷ÊÑ¹¹¤Ç2000Ëü±ß¤ÎÏÅÏ¨¤«¡¡»°½Å¡¦Îë¼¯»Ô¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¸µÍý»öÄ¹¡¡½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§
»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢2000Ëü±ß¤ÎÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÍý»öÄ¹¤ÎºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸µÍý»öÄ¹¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥Í¥Ã¥Ä¥È¥è¥¿¿À¸Í¤Î¸µ²ñÄ¹¡¢»ÍµÜ·ÄÂÀÏºÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤Ï2022Ç¯¡¢Åö»þÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Îë¼¯»Ô¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡Ö¤«¤¬¤ä¤Ê¡»ã²ñ¡×¤ÎÌò°÷¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢2000Ëü±ß¤ÎÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¼Ò²ñÊ¡»ãË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌò°÷ÊÑ¹¹¤Ç2000Ëü±ß¤ÎÏÅÏ¨¤«¡¡»°½Å¡¦Îë¼¯»Ô¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¸µÍý»öÄ¹¡¡½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§
27Æü¤ÎºÛÈ½¤Ç»ÍµÜÈï¹ð¤Ï¡Ö2000Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢Ìò°÷ÊÑ¹¹¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿Ç§¼±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö¶âÁ¬¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÌò°÷¤ò¼Ç¤¤µ¤»¤ë·ÀÌó½ñ¤ò¼è¤ê¸ò¤ï¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£