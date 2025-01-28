¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ ¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î2¿ÍÂáÊá¡¡Ç¯´Ö50²¯±ßÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤«
½÷À¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃË2¿Í¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²®ÌîÍ¥ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤È°ËÃ«Î¼Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤Ï2023Ç¯°Ê¹ß¡¢30Âå¤Î½÷À2¿Í¤òÉÙ»³»Ô¤Ê¤É¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¿¦¶È°ÂÄêË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¡¢²®ÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬É÷Â¯Å¹¤«¤é¾Ò²ðÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1500¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Ç¾Ò²ðÎÁ¤Ê¤ÉÌó50²¯±ß¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï27Æü¡¢É÷Â¯Å¹¤Ê¤É¿ô½½¥«½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£