STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ¸«·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯1·î27Æü¡¢ËÌ¸«»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê76¡Ë¤òË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï27Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢ËÌ¸«»Ô¤Î¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤Î½¤Íý¤ËË¬¤ì¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Èー¥Ö¤ÎÅ·ÈÄ¤ò¥Ï¥ó¥Þー¤Ç¶¯ÂÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ­¤¬¼«¤é110ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬ÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Èー¥Ö¤ÎÅ·ÈÄ¤ò¥Ï¥ó¥Þー¤Ç²¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡þ²èÁü
ËÌ¸«½ð