¹Åç¡¦¿¹¡¡º£±ÊÄ¾ÅÁ¥á¥ê¥Ï¥êÅêË¡¤Ç³«Ëë¥í¡¼¥Æ³Í¤ê¤Ø¡¡Ã¦ÎÏ¤«¤é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤ËÁ´ÎÏ¡¡£²·î£±Æü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ë
¡¡¹Åç¤Î¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤«¤é³Ø¤ó¤À¥á¥ê¥Ï¥êÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î½¬ÆÀ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éÌó£²½µ´Ö¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄï»ÒÆþ¤ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Çºòµ¨£±£µ¾¡£³ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿°ÎÂç¤Êº¸ÏÓ¤«¤éµ»½Ñ¤òµÛ¼ý¤·¡¢³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â°ìÀþµé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡È»Õ¾¢¡É¤È¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹Åç¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ËÈ÷¤¨¤ÆÄ´À°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿¹¤«¤é¤Ï½¼¼Â´¶¤¬Éº¤¦¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤¬²¡¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤òÅê¤¸¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â´¶³Ð¤âÎÉ¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£±Ê¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄï»ÒÆþ¤ê¡£º£Ç¯¤Ï¹âÃÎ¸©Æâ¤ÇÇ¯ÌÀ¤±¤«¤éÌó£²½µ´Ö¡¢ÅêµåÎý½¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¦¥¨¡¼¥È¡¢¿å±Ë¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¡¢¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£º£¤ä¥á¥¸¥ã¡¼»ØÀÞ¤ê¤Îº¸ÏÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£±Ê¤«¤é¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â£±¸ÄÁá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤³¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢È´¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ä¤Ã¤¿¡×
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÎÏ¤à¤³¤È¡á°Â¿´´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç¼«¿È¤Î²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¿¹¡£ÎÏ¤ßÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÎÏ¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÏ´¶°Ê¾å¤ÎµåÂ®´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Çº£±Ê¤Ë½õ¸À¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÌÏº÷¡£¡ÖÎÏ¤ó¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ã¦ÎÏ¤·¤ÆºÇ¸å¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤Ë¥Ñ¥Á¥Ã¤È¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡£
¡¡º£±Ê¤Ï¡ÈÅê¤²¤ëÅ¯³Ø¼Ô¡É¤Î°ÛÌ¾¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Åêµå¤ËÂÐ¤¹¤ëÃµµæ¿´¤¬¶¯¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤Õ¤¶¤±¤¿»þ¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¿¿·õ¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÃæ¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬Æ°¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¸«¤»¤ëÍ·¤Ó¿´¤äµ¤»ý¤Á¤Î¤æ¤È¤ê¤¬¡¢Åêµå¤Ç¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ë¤â·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï½ÕÀè¤«¤é¤ÎÉÔÄ´¤¬¶Á¤¤¤Æ³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÆ¨¤·¡¢£±¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¶åÎ¤¤¬£Æ£Á°ÜÀÒ¤ÇÈ´¤±¤¿¤³¤È¤ÇßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤Ê¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö£²·î£±Æü¤«¤é¡Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¡Ë¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£º£±Ê¤«¤éÅêµåÅ¯³Ø¤È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¾ðÇ®¡Ë¤òÃíÆþ¤µ¤ì¤¿¸ñ¤ÎæÆÊ¿¤Ïµ¤¹ç¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£