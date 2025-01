Snow Manの最新アルバム『THE BEST 2020 - 2025』が、28日発表の『オリコン週間アルバムランキング』で初週売り上げ139.5万枚を記録し、初登場1位を獲得しました。

初週売り上げ139.5万枚という記録は、嵐の『5×20 All the BEST!! 1999-2019』の初週売り上げ130.4万枚(2019/7/8付)を超え、『オリコン週間アルバムランキング』において令和最高初週売り上げとなりました。

またSnow Manは、『i DO ME』、『RAYS』に続き、3作連続での初週ミリオンを達成しました。男性アーティストによるアルバム作品の3作連続初週ミリオン達成は、B'z、Mr.Children、GLAYに続き史上4組目、令和では初の快挙となりました。

さらに、Snow Manは1stアルバム『Snow Mania S1』から5作連続でのミリオン突破となり、1970年1月5日付からスタートした『オリコン週間アルバムランキング』において“1stアルバムから5作連続累積ミリオン”は、史上初となりました。

オリコン調べ(2025/2/3付)