²¼Íî¡¢¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡á£Î£Ù¸¶Ìý³µ¶·
NY¸¶ÌýÀèÊª3·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á73.17¡Ê-1.49¡¡-2.00%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î£²£°£²£µÇ¯£³·î¸Â¤Ï²¼Íî¡£Ãæ¹ñ¤Î¿·¶½´ë¶È¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¤¬³«È¯¤·¤¿£Á£É¤¬ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ËÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¸¶ÌýÁê¾ì¤â°µÇ÷¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤Ê¤ÉÊÆ´ë¶È¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¿£Á£É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¤Î£Á£É¤¬¹âÀÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê¤ï¤º¤«¤ÊÅê»ñ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³ô¹â¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Á£É´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬ÅñÂÁ¤ÎÇÈ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢ÊÆ³ô²Á»Ø¿ô¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£³·î¸Â¤ÏÆð²½¤·¤¿¸å¤Ë²¼¤²½Â¤ë¤È¡¢£·£µ¡¥£±£µ¥É¥ë¤Þ¤Ç¶¯´Þ¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤Ï½Å¤¯¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ï°ì»þÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¸å¤ÏÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢£·£²¡¥£³£¸¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥Ð¥ì¥ë¡á73.17¡Ê-1.49¡¡-2.00%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î£²£°£²£µÇ¯£³·î¸Â¤Ï²¼Íî¡£Ãæ¹ñ¤Î¿·¶½´ë¶È¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¤¬³«È¯¤·¤¿£Á£É¤¬ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ËÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¸¶ÌýÁê¾ì¤â°µÇ÷¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤Ê¤ÉÊÆ´ë¶È¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¿£Á£É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¤Î£Á£É¤¬¹âÀÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê¤ï¤º¤«¤ÊÅê»ñ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³ô¹â¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Á£É´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬ÅñÂÁ¤ÎÇÈ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢ÊÆ³ô²Á»Ø¿ô¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£³·î¸Â¤ÏÆð²½¤·¤¿¸å¤Ë²¼¤²½Â¤ë¤È¡¢£·£µ¡¥£±£µ¥É¥ë¤Þ¤Ç¶¯´Þ¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤Ï½Å¤¯¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ï°ì»þÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¸å¤ÏÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢£·£²¡¥£³£¸¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
MINKABU PRESS