´í¸±¤¹¤®¤ë¤À¤í¡Ä³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤Ë»¦Åþ¡ªÄ¶¥«¥ó¥¿¥ó¡ÖÌÈµö¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡×¤Ç»ñ³ÊÂç°ÂÇä¤ê¤Î¿¼¹ï¼ÂÂÖ
1·îËö¤«¤éÃæ²Ú·÷¤ÎµìÀµ·î¡¦½ÕÀá¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¥Ó¥¶´ËÏÂ¤Ë´Ø¤·¤ÆÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö³°¹ñÌÈµöÀÚÂØ¡×ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÌÈµö¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¡¢Î¢µ»Åª¤Ê°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌäÂêÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿°ÂÁ´±¿Å¾¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¡½ôÀ±ÍÛ°ì¡Ë
Ë¬ÆüÃæ¹ñ¿Í¤ËÂç¿Íµ¤
¡Ö³°ÌÈÀÚÂØ¡×¤ÏÌÈµö¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡©
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ä¤âÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ï´Å¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿10Ìä¤Î³Ø²Ê»î¸³¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¡©¡×
¡¡³°¹ñ¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤ÎÌÈµö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬¥¦¥ë¥È¥é´ÊÃ±¤Ç¡¢ÆÃ¤ËË¬ÆüÃæ¹ñ¿Í¤ËÂç¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Î¡¢É®¼Ô¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï»ØÄê¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤òÂ´¶È¤·¤Æ±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¿Í¤¬Ìó97¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½çÄ´¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤âÌó30Ëü±ß¤â¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤Ï¹ç½ÉÌÈµö¤ÇºÇÃ»¤À¤ÈAT¤Ç14Æü´Ö¡¢¶µ½¬½ê¤ÇºÇÄ¹¤À¤È9¥«·î¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿Å¾ÌÈµö¼èÆÀ¤Ë³Ý¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤È5000¡Á6000±ß¡¢Ãæ¹ñ¤À¤È10Ëü¡Á16Ëü±ß¡¢´Ú¹ñ¤Ï9Ëü±ßÄøÅÙ¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÏÀ¤³¦°ì¹â¤¯¤Æ44Ëü±ßÄøÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¼èÆÀÈñÍÑ¤¬¹â¤¤¹ñ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ë¼êÃÊ¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Ã¤¿4600±ß¤ÇÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë