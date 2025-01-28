THE ALFEEºäºê¹¬Ç·½õ¡¢¸Å´õ·Þ¤¨¤¿¤¢¤ÎÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤ò½ËÊ¡¡ª¡Ö¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ê¡×
THE ALFEEºäºê¹¬Ç·½õ¡Ê70¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£26Æü¤Ë70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
ºäºê¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¥È¥³¥í¤¬º£Æü¤Ç¸Å´õ¤Ë¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÂçÀª¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë½ê¤¬°Ï¤Þ¤ì¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤Ï½ê¤Î»Ñ¤¬Âç¤¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ê¥È¥³¥í¤Ç¤·¤¿¡¡#½ê¥¸¥ç¡¼¥¸#¸Å´õ#70ºÐ#Ãç´Ö#Æ±¤¤Ç¯#ÃÂÀ¸Æü²ñ#¥é¥¤¥Ö#¥²¥¹¥È#Èô¤ÓÆþ¤ê#½¸¹ç¼Ì¿¿#¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¡×¤ÈÅöÆü¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢¹¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öºäºê¤µ¤ó¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢½ê¤µ¤ó¤â¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£