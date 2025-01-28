Ãæ¹ñ¤ÎAI´ë¶È¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡×Äã²Á³Ê¤Ç¹âÀÇ½¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë¾×·â¹¤¬¤ë
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë³«È¯´ë¶È¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿AIµ»½Ñ¤¬¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÊÃÊ¤Ë°Â¤¤³«È¯Èñ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ê¤É¼çÍ×´ë¶È¤ÎÀÇ½¤ò°ìÉô¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÎÅê»ñ²È¤é¤Î´Ö¤Ç¾×·â¤¬¹¤¬¤ê¡¢27Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀã¤ÎÅìµþ¤òÊâ¤¯¥Ñ¥ó¥À¡×¤Çºî¤é¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡ÄÃæ¹ñAI¡¢ÆÈ¼«¤Î¿Ê²½
¡¡¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤ÎÃæ¹ñ¤ÎAI´ë¶È¤¬¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÎÅê»ñ²È¤é¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè½µ¤«¤é¤À¡£½µÌÀ¤±27Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë³ô²Á»Ø¿ô¤¬µÞÍî¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤ÎÂæÆ¬¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎAI´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬Êø¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬°ì»þ¡¢Á°½µËöÈæ17%Ä¶µÞÍî¤·¤¿¡£