¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛË¾ºÎ¶¤Î²£¹Ë¿äÁ¦¤Ë°ÛÏÀ½Ð¤º¡Ä²£¿³¤¬àÂç´Å¾º¿Êá¤òÍÆÇ§¤·¤¿ÇØ·Ê¤È¤Ï¡©
àÄ¶Â®·èÃåá¤À¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡¢²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡Ê²£¿³¡Ë¤Ï£²£·Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢Âç´ØË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤Î²£¹Ë¿äÁ¦¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¹ç¤Ï³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«£¸Ê¬´Ö¤Ç½ªÎ»¡£»³Æâ¾»Ç·°Ñ°÷Ä¹¡ÊÅìÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï£±£²¾¡£³ÇÔ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÇÃ¡Ê¤È¤â¤¨¡ËÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ£±£·²óÀï¤Ã¤¿¡£ÄìÎÏ¡¢Àº¿ÀÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡×¤È¿äÁ¦ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï½é¾ì½ê¤ÇÊ¿Ëë¤Ë£³ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢£³¾ì½êÁ°¤Ï£¸¾¡¤É¤Þ¤ê¡£À®ÀÓ¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Ñ°÷¤«¤é°ÛÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²£¿³¤ÎÊÑÍÆ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï²£¿³¤¬²£¹Ë¸õÊä¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎÊÉ¡×¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££±£¹£¹£´Ç¯½©¾ì½ê¸å¤ËÂç´Øµ®¥Î²Ö¡Ê¤Î¤Á¤Î²£¹Ëµ®Çµ²Ö¡Ë¤Î¿äÁ¦¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ£²»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÂç·ãÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸«Á÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âÆâ´ÛËÒ»Ò»á¡¢ÂôÂ¼ÅÄÇ·½õ»á¡¢ÄáÅÄÂîÉ§»á¤é¿É¸ý¤ÎÏÀµÒ¤¬¹Ë¼è¤ê¤Ë¸·¤·¤¤¾ò·ï¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¸å¤âÁêËÐÆâÍÆ¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤¦¤ë¤µ·¿¤Î°Ñ°÷¤Ï£±£°Ç¯¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¤°ì¿Í¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤ÈÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Î²£¿³¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌçÈÖ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ÏÇö¤ì¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤Î·èÄê¤òÄÉÇ§¡£¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£½é¾ì½êÀé½©³Ú¤Ë¿³È½Éô¤¬Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Ë¾ºÎ¶¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤Ï·èÄêÅª¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢²£¿³¤òÄÌ²á¤·¤¿°Ê¾å¤Ï¤â¤¦¸åÌá¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï²£¹Ë¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤Î¤«¡£