¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿åSPARKLING¡×¤¬¶ÈÌ³ÍÑ¤Ç³ÈÂç¡¡³äºà¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Ãº»À¿å¤Ë¼ê±þ¤¨
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÃº»À¿å¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿åSPARKLING¡×¤¬¶ÈÌ³ÍÑ»Ô¾ì¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æâµ®È¬Ïº¼èÄùÌòÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷SBF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¥ë¡¼¥È¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¿Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Î³äºàÄó°Æ¤Ç¤â¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÈÌ³ÍÑ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¶¨²ñ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¸ý¥³¥ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ð¡¼¶ÈÂÖ¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢³äºà¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Ãº»À¿å¡£Ãº»À¿å¤Î³äºà¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ³äºà¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ä¾°û¤ß¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤Î¤â¤ÈÇä5·î28Æü¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³äºà¼ûÍ×¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¼ò¤ä°ûÎÁ¤Î³ä¸µ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬º¹ÊÌ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼òÎà¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å¡×¤Ë¥¬¥¹°µ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ª¥óµ»½Ñ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ºÙ¤«¤¯ÂçÎÌ¤Î¹âÌ©ÅÙ¤ÎË¢¤¬ÆÃÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª´ûÂ¸ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¬¥¹°µ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¥ß¥Í¥é¥ë¤òÁýÎÌ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÅº²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢É¹¤ËÃí¤¤¤Ç¤âÃº»À¤Î»É·ã¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¦¥£¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤Î¼òÎà¤ò³ä¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼ò¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¹á¤ê¤ä¥³¥¯¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÃæÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£