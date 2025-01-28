Ë¾ºÎ¶¡Ö¾¡¤ÄÁêËÐ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÉé¤±¤Ê¤¤ÁêËÐ¤ò¡×²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÁêËÐ¡¡°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤ËÃÙ¹ï¡Ö¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡¢²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡Ê²£¿³¡Ë¤ÎÄêÎã²ñ¹ç¤¬£²£·Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢½é¾ì½ê¤Ç£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Âç´ØË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡Ë¡áÎ©Ï²¡á¤Î²£¹Ë¿äÁ¦¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£Âè£·£´Âå²£¹Ë¤ÎÃÂÀ¸¤¬³ÎÄê¤·¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÏÅÔÆâ¤ÎÉô²°¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡££²£¹Æü¤Ë½Õ¾ì½ê¡Ê£³·î£¹Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¾º¿Ê¤ÎÅÁÃ£¼°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£°Ê²¼¡¢Ë¾ºÎ¶¤È°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ê¸áÁ°Ãæ¤Î°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¡££±£±Ê¬ÃÙ¹ï¡Ë
¡¡¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈè¤ì¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÁ´¿È¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¡ÝÍ¥¾¡¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡£
¡¡¡Öº£¤Ç¤â¥ª¥ìÌ´¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²¶¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡¡Ý¤È¤â¤¨Àï¤Ç¤Ï²¦Ë²¤È¡£
¡¡¡Ö£·Ç¯Á°¤Î½é¾ì½ê¡¢Á°ÁêËÐ¤Ç¼è¤Ã¤¿Áê¼ê¡£¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤½Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£Æ±´ü¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Á¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ý¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬°úÂà¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ï¡£
¡¡¡Ö°ì½ï¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¬£±¿Í¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²£¹Ë¤Ï¤è¤¯°ì¿Í¤Ç¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¡Ý²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÁêËÐ¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¡¤ÄÁêËÐ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Éé¤±¤Ê¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ý²£¹Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤«¤é²£¹Ë¤òÎÙ¤Ç¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤Ï¡¢²£¹Ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê½ÇÉã¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÁêËÐ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢²£¹Ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ýº£¤ÏÁêËÐ¤Î³Ú¤·¤µ¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¤É¤³¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¡Öº£¾ì½ê£±£µÆü´ÖÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²ó¡¢ÁêËÐ¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁêËÐ¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÁêËÐ¼è¤Ã¤Æ¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢Íè¾ì½ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×