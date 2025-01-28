¡ÚÂçÁêËÐ¡Û²£¹Ë¾º¿Ê³ÎÄê¡ªË¾ºÎ¶¡Ö´é¤è¤ê¥Ç¥«¤¤¼ó¡×¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°·Ð¸³¡×¤¬¶¯¤µ¤Î¸»
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤òÀ©¤·¤¿Âç´ØË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤¬¡¢£²£·Æü¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡¢²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡Ê²£¿³¡Ë¤¬Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²£¹Ë¿äÁ¦¤ò·èµÄ¡£º£¸å¤Ï£²£¹Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë½Õ¾ì½ê¡Ê£³·î£¹Æü½éÆü¡¢ÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¡Ë¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë¿·²£¹Ë¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£Ë¾ºÎ¶¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾¾¸¶¶¿»Î»á¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤Ë»ý¤ÄË¾ºÎ¶¤Î¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÏÅÔÆâ¤ÎÉô²°¤Ç¼èºàÂÐ±þ¡£¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ê²£¹Ë¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤Ë¡ËÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¿Í¤è¤ê£²¡¢£³ÇÜ¤°¤é¤¤·Î¸Å¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ²£¹ËÄ«ÀÄÎ¶¤ò½ÇÉã¤Ë»ý¤ÄË¾ºÎ¶¤Ï¡¢£²£°£±£µÇ¯¤«¤éÀéÍÕ¡¦Çð»Ô¤ÎÆüÂÎÂçÇð¹â¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÇÎ±³Ø¡£ÍèÆüÄ¾¸å¤ËÂçÁêËÐ¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¹»¤ÎÁêËÐÉô¤ËÅ¾Éô¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¾¾¸¶»á¤Ï¡ÖË¾ºÎ¶¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬¡Ê£±£±ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¡Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡ÊÁê¼êÎÏ»Î¤Î¡Ë½Å¿´¤ÎÊø¤·Êý¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç³Ð¤¨¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁêËÐ¤À¤±¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êø¤µ¤ìÊý¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£Èà¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤¬ÁêËÐ¤Î·Á¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Èà¿·²£¹Ëá¤Î¶¯¤ß¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¾¸¶»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ó¤Î¶ÚÆù¤¬¤Û¤«¤ÎÎÏ»Î¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î»þ¤«¤é¼ó¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£ÎÏ»Î¤ÏÎ¾¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¡ÊÁê¼ê¤Î¡Ë½Å¿´¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ËÆ¬¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ó¤¬¼å¤¤¤ÈÁê¼ê¤Î°µ¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£Ë¾ºÎ¶¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ê¤Û¤«¤ÎÎÏ»Î¤È¡Ë¼ó¤ÎÂÀ¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¤â¤¦´é¤è¤ê¤â¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¾¯¡¹¤Î¤³¤È¤Ç¤âÂÎÀª¤ÏÊø¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯½é¾ì½ê¤ÎÁ°ÁêËÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Åö»þ¤ÎÂÎ½Å¤Ï£±£°£·¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÃÏÆ»¤ËÁýÎÌ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯£µ·î¤ÎÂÎ½Å£±£´£²¥¥í¤«¤é¡¢£±£²·î¤ÎÂ¬Äê»þ¤Ë¤Ï£±£´£¸¥¥í¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¡£ºòÇ¯¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç£±£³¾¡¤òµó¤²¤Æ¹Ë¼è¤ê¤Îµ¯ÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢º£¾ì½ê¤Î»òÇÕ³ÍÆÀ¤Ç²£¹Ë¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á£²¾ì½ê¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾¸¶»á¤Ï¡ÖÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤»¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£°ìµ¤¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÍî¤Á¤ë¤±¤É¡ÊÆþÌçÅö½é¤«¤é¡Ë¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤¬Áý¤¨¤Æ·Î¸Å¤âÀÑ¤á¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ×°ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëË¾ºÎ¶¤Î¿¤Ó¤·¤í¤Ï½½Ê¬¡£²£¹Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£