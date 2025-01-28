¥¢¥Ë¥áÈª¤Î¡Ö¥·¥ß¥±¥ó¡×¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡É¾È½¤Ï¡ÖÇ¡ºÍ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×
¡¡¡þ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È¤ä¤êÄ¾¤·¡É²ñ¸«
¡¡¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À¶¿å»á¤Ï·ÄÂçÂ´¶È¸å¡¢83Ç¯¤ËÆ±¶É¤ËÆþ¼Ò¡£ÊÔÀ®ÉôÌç¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖDr.¥¹¥é¥ó¥×¡¡¥¢¥é¥ì¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¶É¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ëÂ¿¿ô¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ÒÆâ³°¤Ç¡Ö¥·¥ß¥±¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÊÁ¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç·ø¼Â¡×¡ÊÆ±¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤¬·à¾ìÈÇ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ï±Ç²è²ñ¼Ò¤Î¿Í´Ö¤ò¼¸ÀÕ¡Ê¤·¤Ã¤»¤¡Ë¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇ¡ºÍ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤¡£¶ì¼ê¤ÈÏÃ¤¹¿Í´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÉ¾È½¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ú²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Õ¥¸´´Éô¡Û¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡¡þ¹Á¡¡¹À°ì¡Ê¤ß¤Ê¤È¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë72ºÐ¡£ÁáÂçÂ´¡£76Ç¯Æþ¼Ò¡£¿Í»öÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢À©ºîÉôÌç¤ËÇÛÂ°¡£¡ÖÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡×¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£22Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¡¡¡þ²ÅÇ¼¡¡½¤¼£¡Ê¤«¤Î¤¦¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡Ë74ºÐ¡£·ÄÂçÂ´¡£72Ç¯Æþ¼Ò¡£Æþ¼Ò¸å¤Ï¼ç¤ËºâÌ³ÉôÌç¤òÃ´Åö¤·¡¢83Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÆî¶ËÊª¸ì¡×¤Ç¤ÏÀ½ºî·ÐÍý¡£·ÐÍý¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢15Ç¯¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¼ÒÄ¹¡¢17Ç¯¤«¤é²ñÄ¹¡£
¡¡¡þ±óÆ£¡¡Î¶Ç·²ð¡Ê¤¨¤ó¤É¤¦¡¦¤ê¤å¤¦¤Î¤¹¤±¡Ë68ºÐ¡£·ÄÂçÂ´¡£81Ç¯Æþ¼Ò¡£ºî²È¡¦±óÆ£¼þºî»á¤ÎÄ¹ÃË¡£ÊÔÀ®ÉôÄ¹¡¢¹Êó¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£05Ç¯ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤¬¥Õ¥¸¤ÎÇã¼ý¤ò»Å³Ý¤±¤¿ºÝ¤Ï¡¢¹ÊóÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¶â¸÷¡¡½¤¡Ê¤«¤Í¤ß¤Ä¡¦¤ª¤µ¤à¡Ë70ºÐ¡£ÁáÂçÂ´¡£À¾ÉðÉ´²ßÅ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢83Ç¯Æþ¼Ò¡£90Ç¯Âå¡ÖÎÁÍý¤ÎÅ´¿Í¡×¤Î´ë²è¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£19Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡£21Ç¯¤Î³°»ñµ¬À©Ë¡ÌäÂê¤Ç¤Ï½°±¡ÁíÌ³°Ñ¤Ë»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¡£