¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÊÆ£µÇ¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£´¡¥£³£³£°¡ó¡¡ ÊÆ£µÇ¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£´¡¥£³£³£°¡ó¡¡ ÊÆ£µÇ¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£´¡¥£³£³£°¡ó¡¡ 2025Ç¯1·î28Æü 3»þ20Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.330¡ó¡ÊWI¡§4.336¡ó¡Ë ±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.40ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.40ÇÜ¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£³»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£µ£µ¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï£³¡¥£´¡ó¤ÎµÞÍî £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤ËÉâ¾å¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï£³¡¥£²¡ó¤ÎµÞÍî ÊÆ£²Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£´¡¥£²£±£±¡ó