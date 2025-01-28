ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¦¸áÁ°¡á¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¦£Ó¡õ£ÐµÞÍî¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÇä¤é¤ì¤ë
¡Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¡£²£·Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢£Ó¡õ£ÐÁí¹ç£µ£°£°¼ï¤È¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¢¥×¥ê»Ô¾ì¡Ö¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×¤ÎÊÆ¹ñÈÇ¤Ç£²£·Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿·¶½´ë¶È¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¥¢¥×¥ê¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤òÈ´¤¡¢ÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÊÆÂç¼ê¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£
È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï£±£µ¡¥£±¡ó²¼Íî¡£È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¤Ï£¸¡¥£²¡ó²¼Íî¤·¡¢£±Æü¤Î²¼¤²Éý¤È¤·¤Æ¤Ï£²£°£²£°Ç¯£³·î°ÊÍè¤ÎÂç¤¤µ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¥°¡¼¥°¥ë¤Î¿Æ²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì£³¡¥£¸¡ó¡¢£²¡¥£¸¡ó²¼Íî¤·¤¿¡£
¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤È ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤â£¸¡¥£¶¡ó¡¢£±£±¡¥£±¡ó²¼¤²¤¿¡£
³ô²Á Á°ÆüÈæ ¡ó »ÏÃÍ ¥³¡¼¥É »þ´Ö
¥À¥¦¹©¶È³ô£³£°¼ï 44416.73 -7.52 -0.02 44148.84 11:56
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 44424.25
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç 19361.12 -593.18 -2.97 19234.04 11:51
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 19954.30
£Ó¡õ£ÐÁí¹ç£µ£°£°¼ï 5993.28 -107.96 -1.77 5969.04 11:51
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 6101.24