¡ÖÄ»È©¤¬¤¿¤Ã¤¿¡×20ºÐ½÷À¤Îµ¾À·¼Ô¤¬¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¡¡Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò¤ÎÃæ±ûËÜÀþ¡¡ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÎó¼Ö¶õ½±¤«¤é80Ç¯¤ò·Ð¤Æ°ÖÎîÈê¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¡¡#¤¤ª¤¯¤ò¤Ä¤Ê¤´¤¦¡¡#ÀïÁè¤Îµ²±
80Ç¯Á°¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Ëº£¤ÎÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤Çµ¯¤¤¿ÆüËÜ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÎó¼Ö¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¶õ½±¡ÖÅò¤Î²Ö¥È¥ó¥Í¥ëÎó¼Ö½Æ·â¡×¡£¤³¤Î¶õ½±¤Îµ¾À·¼Ô¤¬¿·¤¿¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°ÖÎîÈê¤ËÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¬²¦»Ò»ÔÎ¢¹âÈøÄ®¤Î¡ÖÅò¤Î²Ö¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢º£¤âJRÃæ±ûËÜÀþ¤ÎÎó¼Ö¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¤Þ¤¹¡£1945Ç¯8·î5Æü¡¢¤³¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¿·½ÉÈ¯Ä¹Ìî¹Ô¤¤ÎÎó¼Ö¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤Îµ¡½ÆÁÝ¼Í¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶õ½±¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤Ç52¿Í¡£Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤¤Î¤Ï¤Ê¥È¥ó¥Í¥ëÎó¼Ö½Æ·âÁøÆñ¼Ô°ÖÎî¤Î²ñ¡×¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï60¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Îó¼Ö¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿¶õ½±¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°ÖÎî¤Î²ñ¡×¤ÎóîÆ£ÊÙ²ñÄ¹¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø°ÖÎî¤Î²ñ¡Ù¡¡óîÆ£ÊÙ ²ñÄ¹
¡ÖÂ¤¬¤Á¤®¤ì¤¿¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¤«¤é²¼¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Î°äÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¾¯¤·¤ÇÁÂ³«Àè¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤«¡¢²È¤Ëµ¢¤ì¤ë¤È¤«¡¢²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÎó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö°ÖÎî¤Î²ñ¡×¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë44¿Í¤Îµ¾À·¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶õ½±¤«¤é79Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿µîÇ¯9·î¡¢¿·¤¿¤Ë1¿Í¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÌ¾Á°¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ20ºÐ¤À¤Ã¤¿±üÅÄ¿·»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö°ÖÎî¤Î²ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·»Ò¤µ¤ó¤ÏÃæ¹ñ¤Îºî²È¡¦Ï¥¿×¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃËÀ¤ÎÌ¼¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ï¥¿×¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬ÃËÀ¤Î°äÂ²¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¿·»Ò¤µ¤ó¤¬Åò¤Î²Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¶õ½±¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø°ÖÎî¤Î²ñ¡Ù¡¡óîÆ£ÊÙ ²ñÄ¹
¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¤òÁ°¤Ë¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´°äÂ²¤ÏÅö»þ¤Þ¤ÀÍÄ¤¯¤Æ¡¢¿·»Ò¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼Îó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿·»Ò¤µ¤ó¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¬¡Ø¤¢¤È¾¯¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤È¾¯¤·¤ÇÎó¼Ö¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡×
2025Ç¯1·î27Æü¡¢±üÅÄ¿·»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬°ÖÎîÈê¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÖÎîÈê¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¾¾Â¼ÉÙ»°¤µ¤ó¡¢¾®ÎÓÃ£É×¤µ¤ó¡¢ÀÐ¶¶´ð¿Æ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤â¿·¤¿¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î3¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¶õ½±Åö»þ¡¢°äÂÎ¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿Ì±²È¤Çºî¤é¤ì¤¿¡ÖÎó¼ÖÀïË×¼ÔÌ¾Êí¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°äÂ²¤é¤Ë³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö°ÖÎî¤Î²ñ¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°äÂ²¤òÃµ¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´ºº¤¬Ç¯¡¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¡¢³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ÖÎîÈê¤ËÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àï¸å80Ç¯¡£óîÆ£²ñÄ¹¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø°ÖÎî¤Î²ñ¡Ù¡¡óîÆ£ÊÙ ²ñÄ¹
¡Ö´Ø¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÞÀïÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç°ìÈÌ¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ä¹Ìî,
¿À»ö,
½»Âð,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Åìµþ,
°ÖÎîº×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Í¥¸