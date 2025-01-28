¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÊÆ£²Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£´¡¥£²£±£±¡ó ÊÆ£²Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£´¡¥£²£±£±¡ó ÊÆ£²Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£´¡¥£²£±£±¡ó 2025Ç¯1·î28Æü 1»þ46Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.211¡ó¡ÊWI¡§4.210¡ó¡Ë ±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.66ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.73ÇÜ¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£µ£¹¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï£²¡¥£¸¡ó¤ÎÂçÉý°Â ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡²¼Íî¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯£±£°£°ÀèÊª¤Ï£µ¡óÄ¶¤Î²¼¤² ²¤½£³ô¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¤¬Çä¤é¤ì¤ë¡¢ÆÈ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥ª¥ó¤Ï£´¡¥£´¡óÄ¶¤Î²¼¤²