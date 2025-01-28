É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È»ÈÍÑ¡ªÇµ¤¬Èþ¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×
Çµ¤¬Èþ¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ò¡¢2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é2025Ç¯3·î31Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¹ñÆâÁ´Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Çµ¤¬Èþ¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×
ÈÎÇä²Á³Ê¡¡¡¡¡§1,800±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¡Á3·î31Æü(·î)
ÈÎÇäÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¹ñÆâÁ´Å¹ÊÞ
Çµ¤¬Èþ¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ò¡¢2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é2025Ç¯3·î31Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¹ñÆâÁ´Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£
¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢Í¥¤·¤¤¶ìÌ£¡¢Äø¤è¤¤»ÀÌ£¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Í¾±¤¤Þ¤Ç¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶ºàÎÁ¤Ë¤Ï¥«¥«¥ª¤ÎÈ¯¹Ú¡¢´¥Áç¤Ë¤â¹´¤ê¡¢¥«¥«¥ªÀ¸»º¼Ô»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à(¥«¥«¥ª¡¦¥È¥ì¡¼¥¹)¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È»ÈÍÑ¡ªÇµ¤¬Èþ¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡× appeared first on Dtimes.