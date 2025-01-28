¥Õ¥¸²ñ¸«9»þ´ÖÄ¶¤¨¡È¿¼Ìë¤ÎÉô¡É¤ÏÆü»Þµ×»á¤Î²ñ¸«ÉÔºß¡¢ÌäÂêÀ¸¤ó¤À´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÀÕÇ¤ÄÉµÚÌä¤¦À¼¡¢À¼¡Ä
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢·Ð±Ä¤Îº¬´´¤¬ÍÉ¤é¤°¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤Ç2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸á¸å4»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñ¸«¤ÏÆüÉÕ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¸å¤âÂ³¤9»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¼Áµ¿±þÅú¤ÏÂ³¤¡¢¼ÁÌä¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÆü»Þ»á¤Î²ñ¸«ÉÔºß¤ÎÍýÍ³¡×¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¾ì¤Ë¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤ÉÆü»Þ¼èÄùÌò¡¦ÁêÃÌÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤È¤Ê¤ë¤æ¤ê¤«¤â¤á¡¦Âæ¾ì±Ø¤ÎºÇ½ªÅÅ¼Ö¤Ï¿·¶¶ÊýÌÌ¤¬¸áÁ°0»þ9Ê¬¡£ÍÌÀÊýÌÌ¤Ï¸áÁ°0»þ44Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅÅ¼Ö¤Î½ÐÈ¯»þ¹ï¤ò²á¤®¤Æ¤â¼ÁÌä´õË¾¤Îµó¼ê¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥Õ¥¸´´Éô¤ÏÃæµï»á¤Ë´Ø¤·¤ÆÅÜ¤ê¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¹Á¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¡ÈÅÜ¤ê¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÜ¤ê¤Ï´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£Ãæµï»á¤Î°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¡Á¤ó¡ÄÆÃ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¡£¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç¤Ê¡È¥í¥ó¥°²ñ¸«¡É¤Ï¡¢2019Ç¯7·î22Æü¤ËµÈËÜ¶½¶È¤Î²¬ËÜ¾¼É§¼ÒÄ¹¤¬½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ç±Ä¶ÈÌäÂê¤äÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³«¤¤¤¿5»þ´ÖÈ¾¡ÊµÙ·Æ10Ê¬¶´¤à¡Ë¡¢2023Ç¯9·î7Æü¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò½ä¤ëÅì»³µªÇ·¿·¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡¢Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¼ÒÄ¹¤é¤¬³«¤¤¤¿4»þ´Ö12Ê¬¤¬¤¢¤ë¡£2023Ç¯12·î4Æü¤ËÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ÎÂçËã¤Ë´Ø¤¹¤·¤ÆÎÓ¿¿Íý»ÒÍý»öÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿²ñ¸«¤Ï2»þ´Ö45Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£