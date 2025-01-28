°ìÈÖÅ¦¤ßËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á¥å¡¼¥ë°ìÈÖÅ¦¤ßËõÃã¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢´õ¾¯¤Ê¡È°ìÈÖÅ¦¤ßßäÀù±§¼£ËõÃã¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËõÃã¥Õ¥§¥¢¾¦ÉÊ5ÉÊ¤ò2025Ç¯1·î28Æü(²Ð)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£

 

¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á¥å¡¼¥ë°ìÈÖÅ¦¤ßËõÃã¡×

 

 

È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯1·î28Æü(²Ð)¡¡Á´¹ñÈ¯Çä

ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É

²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹

ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§16¸Ä

¾ÞÌ£´ü¸Â¡§12¥«·î

 

 

¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢´õ¾¯¤Ê¡È°ìÈÖÅ¦¤ßßäÀù±§¼£ËõÃã¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËõÃã¥Õ¥§¥¢¾¦ÉÊ5ÉÊ¤ò2025Ç¯1·î28Æü(²Ð)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£

°ìÈÖÅ¦¤ßßäÀù±§¼£ËõÃã¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎºÇ½é¤ËÀ¸°é¤·¤¿¤ªÃã¤Î¿·²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤ê¡¢ÃãÍÕ¤Ë·Ú¤¯²ÐÆþ¤ì¤·±§¼£ÃÏ°è¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÀ½Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤²²Ã¹©¤·¤¿¸å¤ËÈÔ¤¤¤¿ËõÃã¤Ç¤¹¡£

¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¶ì¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢Àù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¹á¤Ð¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿ËõÃã¤Ç¤¹¡£

¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á¥å¡¼¥ë°ìÈÖÅ¦¤ßËõÃã¡×¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¯¥Ã¥­¡¼¤Ç°ìÈÖÅ¦¤ßËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡£

¤µ¤Ã¤¯¤ê¿©´¶¤Î¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¯¥Ã¥­¡¼¤È°ìÈÖÅ¦¤ßËõÃã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹á¤ê¹â¤¯¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post °ìÈÖÅ¦¤ßËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á¥å¡¼¥ë°ìÈÖÅ¦¤ßËõÃã¡× appeared first on Dtimes.