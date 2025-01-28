À¸Åç¥Ò¥í¥·»á¤¬TBS¥é¥¸¥ª2ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¡¡À¸Åç»á¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÇ§¼±´Å¤¯ÌÔ¾Ê¡×¡Únews23¡Û
TBS¥é¥¸¥ª¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë2¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸Åç¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤Ï¡¢TBS¥é¥¸¥ª¤Ç·îÍË¤«¤é¶âÍË¤ÎÄ«¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡×¤È¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢98Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½27Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
TBS¥é¥¸¥ª¤Ï27Æü¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·»á¤¬1·î27Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¸Åç»á¤ËTBS¥°¥ë¡¼¥×¿Í¸¢Êý¿Ë¤ËÇØ¤¯½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤Î·ÑÂ³¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸Åç¤µ¤ó¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö»ä¤¬Í§¿Í¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂçÊÑÉÔÌû²÷¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤Î90Ê¬¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¡¢»×¤ï¤º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö¤¿¤ê¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡¦Ç§¼±¤¬´Å¤¯¡¢ÌÔ¾Ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TBS¥é¥¸¥ª¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤Î·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Í¥¸,
ÀÅ²¬,
²ð¸î,
²£ÉÍ,
Áòº×,
Ê©ÃÅ,
³¤