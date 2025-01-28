¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯FW¸Å¶¶µü¸è¡¢Ê©1Éô¥ì¥ó¥Ì¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬Àµ¼°·èÄê!! 2Ç¯È¾·ÀÌó&°ÜÀÒ¶âÌó19²¯±ß
¡¡¥ì¥ó¥Ì¤Ï27Æü¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤éÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó¤Ï2Ç¯È¾¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï1000Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó19²¯±ß)¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1995Ç¯1·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß30ºÐ¤Ï¡¢21Ç¯7·î¤Ë¿À¸Í¤«¤é¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï20»î¹ç12ÆÀÅÀ¤È2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¤·¤Æ36»î¹ç27ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ÆÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥°MVP¤â¼õ¾Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ3´§¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï38»î¹ç14ÆÀÅÀ¡¢º£µ¨¤Ï22»î¹ç10ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎºßÀÒ3Ç¯È¾¤Ç¸ø¼°Àï165»î¹ç85ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·â¿Ø¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸Å¶¶¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤È¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÁá¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢»ä¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤âµ»½ÑÅª¤Ë¤â¡¢¤È¤Æ¤â¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¥ê¡¼¥°¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢»ä¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤³¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥Ì¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆþ¤¹¤ë¥ì¥ó¥Ì¤Ï¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè19Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç18¥Á¡¼¥àÃæ16°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Å¶¶¤ÎÇúÈ¯¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1995Ç¯1·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß30ºÐ¤Ï¡¢21Ç¯7·î¤Ë¿À¸Í¤«¤é¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï20»î¹ç12ÆÀÅÀ¤È2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¤·¤Æ36»î¹ç27ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ÆÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥°MVP¤â¼õ¾Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ3´§¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¸Å¶¶¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤È¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÁá¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢»ä¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤âµ»½ÑÅª¤Ë¤â¡¢¤È¤Æ¤â¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¥ê¡¼¥°¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢»ä¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤³¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥Ì¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆþ¤¹¤ë¥ì¥ó¥Ì¤Ï¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè19Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç18¥Á¡¼¥àÃæ16°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Å¶¶¤ÎÇúÈ¯¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£