¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÃÂÀ¸º×¡Û¸¶ÅÄ¹¬ºÈ ¥³¥ó¥Þ01¤Ç£Ä£ÒÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡Ö¥®¥ê¥®¥êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î£Ç¶¡ÖÂè£²£¸²ó¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÃÂÀ¸º×¡×¤¬£²£·Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿
¡¡
¡¡½éÆü£±£²£Ò¤ÎÈ¯¾ÍÃÏ¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢£±¹æÄú¤ÎÃÏ¸µ¡¦¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¡Ê£´£¹¡áÄ¹ºê¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ£°£±¤ÎºÝ¤É¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²¤Æ£±Ãå¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï´ªÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡½®Â¤â¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤ÆÌµÆñ¤Ë¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°¤¤¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¯¡¢´¶³Ð¤â¤º¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¡££²ÀáÏ¢Â³£Ö¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤ÆÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£