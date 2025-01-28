¥Ê¥¤¥ó¥´¥é¥ó¤¬¥³¥«¥¤¥óÌ©ÇäÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡ÄÂçµ¬ÌÏ¤ÊÌ©Í¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤â´ØÍ¿¤òÈÝÄê¡Ö²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¸µ¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥é¥¸¥ã¡¦¥Ê¥¤¥ó¥´¥é¥ó(36)¤¬¥³¥«¥¤¥óÌ©Çä¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¡ØHLN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥«¥ê¥¢¥ê¤ä¥í¡¼¥Þ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡¢SPAL¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£22Æü¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¤Î¥í¥±¥ì¥ó¡á¥Æ¥à¥»¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ê¥¤¥ó¥´¥é¥ó¤Ï27Æü¤ÎÄ«¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼·Ù»¡¤ËÂáÊá¡£¤³¤ì¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼Á´ÅÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÏ¢¤ÎÁÜºº¤Î¸å¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¸¡»¡Åìµþ¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÁÜºº¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¹Á·ÐÍ³¤ÇÆîÊÆ¤«¤é²¤½£¤Ë¥³¥«¥¤¥ó¤òÍ¢Æþ¤·¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÇºÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤¿µ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÍÆµ¿¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥ó¥´¥é¥ó¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¡£ÊÛ¸î»Î¤Î¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥½¥¦¥¤¥Ç¥£»á¤¬¡ÖÈà¤Ï²È¤Ëµ¢¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÍ½¿³È½»ö¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â30»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï367»î¹ç¤Ç48¥´¡¼¥ë35¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤ÎÌäÂê¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥í¥±¥ì¥ó¡¦¥Æ¥à¥»¤Ë²ÃÆþ¤´¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤ÏCK¤«¤éÄ¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥Ê¥¤¥ó¥´¥é¥ó¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎÂáÊá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëËö¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥«¥ê¥¢¥ê¤ä¥í¡¼¥Þ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡¢SPAL¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£22Æü¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¤Î¥í¥±¥ì¥ó¡á¥Æ¥à¥»¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ê¥¤¥ó¥´¥é¥ó¤Ï27Æü¤ÎÄ«¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼·Ù»¡¤ËÂáÊá¡£¤³¤ì¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼Á´ÅÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÏ¢¤ÎÁÜºº¤Î¸å¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥ó¥´¥é¥ó¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¡£ÊÛ¸î»Î¤Î¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥½¥¦¥¤¥Ç¥£»á¤¬¡ÖÈà¤Ï²È¤Ëµ¢¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÍ½¿³È½»ö¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â30»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï367»î¹ç¤Ç48¥´¡¼¥ë35¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤ÎÌäÂê¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥í¥±¥ì¥ó¡¦¥Æ¥à¥»¤Ë²ÃÆþ¤´¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤ÏCK¤«¤éÄ¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥Ê¥¤¥ó¥´¥é¥ó¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎÂáÊá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëËö¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é